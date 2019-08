Piden cumplimiento de un pliego petitorio

Paro de salud nacional, Médicos iniciaron medida indefinida

Atención. En los hospitales de todos los niveles la consulta externa y las citas programadas fueron suspendidas, sin embargo, reforzaron las emergencias.

Martes, 20 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Protesta. Desde las cero horas del lunes, ingresaron en un paro indefinido que se extenderá hasta que el Gobierno dé una respuesta favorable a sus demandas.

Por instrucciones del Colegio Médico de Bolivia y la Comisión Nacional de Salud (Conasa), los médicos del país cumplen un paro indefinido, que es acatado en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Potosí, Oruro, Beni y Pando, excepto Cochabamba. Los servicios de emergencias en los hospitales del sistema público atienden con normalidad a las personas..

Demandas. El Colegio Médico de Bolivia y el Conasa determinaron ir a un paro indefinido, a partir del 19 de agosto, en demanda de la institucionalización de los cargos de profesionales en salud; la abrogación de la Ley 1189 de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud, su incorporación a la Ley General del Trabajo, declarar sector estratégico al Sistema Nacional de Salud; y la participación de los profesionales de salud en la elaboración de la Ley del Cáncer.

Situación en Santa Cruz. Los usuarios asistían a los nosocomios de la ciudad, muchos de ellos provenientes de provincia, y se encontraban con la noticia de que las consultas externas y las programadas no eran atendidas. Henry Montero del Colegio Médico de Santa Cruz manifestó que el paro se debe a la negativa del ministerio a responder sus demandas, "La seguridad social y el seguro público paraliza sus actividades, ante las mentiras del gobierno y del Ministerio de Salud. Hasta el momento el SUS es un fantasma en Santa Cruz, no hay nada de lo que prometieron, no hay items. No vamos a negociar los procesos de institucionalización", aseguró Montero.

Ministerio calificó de ilegal el paro. La ministra de Salud, Gabriela Montaño, calificó de ilegal el paro indefinido que iniciaron los médicos y profesionales en salud. "En primer lugar, decir de manera clara que como Gobierno nacional consideramos que es un paro ilegal, solo podría entenderse un paro cuando las autoridades no han mostrado ninguna predisposición a atender las demandas del sector y este no es el caso, nosotros hemos sido permanentemente quienes hemos convocado al escenario del diálogo", dijo Montaño.

Piden suspender la medida. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, pidió a los médicos que acatan un paro indefinido reflexionar, en momentos en que el país se encuentra en emergencia por graves incendios forestales. "Todo el país debemos unir esfuerzos para afrontar una calamidad como la que está ocurriendo en Santa Cruz y ojalá que reflexionen los dirigentes del sector médico", expresó.

5 Puntos

están en debate, el diálogo hace semanas atrás quebró en el tema de Institucionalización.