Viceministro de coordinación

El Gobierno critica que Mesa hable de 'despilfarros'

Lunes, 19 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada. Foto: ABI

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, acusó el lunes al expresidente y actual candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, de "doble moral", por hablar de un supuesto despilfarro de parte del actual Gobierno cuando en su gestión usó 4,5 millones de dólares en gastos de representación.



"Al pueblo le decía no tengo plata (...), pero lo que no decía es que en gastos de representación a toda la jerarquía gubernamental pagaron el año 2004, 16 millones de bolivianos; el año 2005, 16 millones de bolivianos. Más de 4 millones y medio (de dólares) pagados en dos años a jerarcas del gobierno, incluido Carlos Mesa", dijo en una conferencia de prensa.



La autoridad gubernamental aseguró que cuando fue presidente, Mesa "decía a los trabajadores que pagaba sus sueldos con la limosna internacional" pero, criticó, que mantuvo "el despilfarro de los gobiernos neoliberales" que lo precedieron.



"Su sueldo mensual era de 26.900 bolivianos, más su gasto de representación alcanza a 33.921 bolivianos, eso era lo que ganaba el señor Carlos Mesa. El señor que nos habla de despilfarro", puntualizó Rada.



A su juicio, Mesa engañó al país cuando aprobó un supuesto decreto de austeridad en su gobierno, pero mantuvo los gastos de representación para toda la jerarquía gubernamental.



Los gastos de representación beneficiaron al presidente, vicepresidente, ministros, viceministros y directores generales, entre otros, con el 25% adicional al total del salario mensual que recibían esas autoridades.



"Evo Morales cuando asumió como presidente bajó esos montos (sueldos) a 15.000 bolivianos, más de la mitad y eliminó los gatos de representación", subrayó.



Ante las críticas del actual candidato presidencial del CC, sobre la ejecución de obras como la Casa Grande del Pueblo, Rada reprochó a Mesa por no haber realizado "verdaderos esfuerzos de austeridad", en lugar de servirse del Estado.



"En su gobierno había despilfarro y la prueba es ésta. No estamos hablando de obras, no estamos hablando de inversión pública; aquí estamos hablando pura y simplemente de gasto. Gasto en esta jerarquía gubernamental que recibía mes a mes su chequecito de 1.000 dólares por gastos de representación", remarcó. /Oxígeno