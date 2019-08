ABT y Fiscalía anuncian sanciones contra aquellas personas que provocan los desastres

Desastre en Santa Cruz por incendios, más de 500 mil hectáreas de bosques fueron arrasados

Dos son los municipios más afectados, Roboré y San Ignacio donde se enviará más apoyo.

Lunes, 19 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Los vuelos en el aeropuerto de Viru Viru fueron afectados.

La Gobernación de Santa Cruz declaró desastre departamental por la magnitud de los incendios que afectan actualmente a esta región del país, que sumados a los fuertes vientos originan zozobra en la población. Se estima que 500 mil hectáreas de bosques y pastizales fueron devorados por el fuego. "He instruido al gabinete departamental redoblar esfuerzos y coordinar con el Gobierno Nacional para mitigar los efectos hasta ahora ocasionados", dijo el gobernador de Santa Cruz, Ribén Costas. El gobernador cruceño hizo un llamado a todos los ciudadanos para cooperar con esta situación y seguir las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencias Departamental (COED).

En horas de la mañana, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta se trasladó a Santa Cruz para coordinar con la Gobernación acciones que vayan a controlar los fuegos de calor. "Tenemos capacidad de operar hasta cinco helicópteros y cisternas", dijo. Sin embargo dijo que la superficie afectada por los incendios forestales debe ser confirmada por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).

Hasta la fecha se han atendido más de 163 emergencias en el departamento por incendios forestales y son aproximadamente 400 mil hectáreas afectadas en el departamento. En el municipio de Roboré hay 50 mil hectáreas afectadas, informó Cinthia Asin, secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación, en conferencia de prensa.

Apoyo del Gobierno. El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, anunció ayer que se coordina con distintas carteras de Estado, además de la Gobernación de Santa Cruz y autoridades municipales, el "despliegue masivo" de recursos, tanto humanos como técnicos, para sofocar los focos de calor registrados en el departamento cruceño, que tiene declaratoria de desastre, principalmente por los incendios en la localidad de Roboré. "Nos vamos a organizar, la Octava División, la Quinta División están en apronte, a toda la guarnición militar de Santa Cruz se dio la instrucción para que preparen un despliegue masivo, pero queremos todavía afinar el análisis de necesidades y evaluación de daños hasta mediodía", informó Zabaleta en conferencia de prensa, desde Santa Cruz. La autoridad explicó que, luego de que la Gobernación de Santa Cruz declarara, en las últimas horas, desastre departamental por los incendios en esa región, los ministerios de Defensa, Obras Públicas, Salud, Agua y Medio Ambiente y Desarrollo Productivo están autorizados a intervenir y apoyar en las acciones para sofocar los focos de calor.

Agregó que 10 cisternas y dos helicópteros coadyuban actualmente con la sofocación de incendios, y que se tienen a disposición otros tres helicópteros y más cisternas que se unirán al trabajo, si es necesario.

Mencionó que el principal problema se encuentra en Robore, ya que hay tres comunidades amenazadas por el fuego, aunque el ingreso de las llamas a esas zonas no es inminente, por lo que todavía no se instruyó la evacuación de personas.

ABT anuncia sanciones. El director ejecutivo de la ABT Cliver Rocha advirtió que una brigada de 60 personas entre funcionarios, Fuerzas Armadas y Ministerio Público partirán a las zonas afectadas para determinar el origen de los incendios. "No esta permitido quemar. A todo pirómano que pongan enm riesgo la vida de las personas y la biodiversidad lo vamos a castigar", señaló la autoridad aclarando que esta absolutamente prohibido las quemas. Según informes, Santa Cruz concentra el 68 por cientos de las quemas en todo el país y desde enero a la fecha hay más de 31 focos de calor.

Culpan a la abt e inra por el desastre forestal

La fundación Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma) responsabilizó a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por el desastre ambiental ocasionado en los bosques chiquitanos donde se estima una pérdida de 400 mil hectáreas por los incendios forestales, tras haberse autorizado "quemas controlas" para la agricultura en suelos de vocación forestal. "Lamentablemente la ABT y el INRA en complicidad de la Gobernación -que no hizo nada ni dijo nada y dejó hacer- han otorgado tierras para la ampliación de la frontera agrícola cuando estos suelos no son aptos para la agricultura, y lo peor es que la ABT otorgó permisos para quemas 'controladas', eso no existe porque la quema es un instrumento totalmente negativo para los suelos", sostuvo a ANF el director de Probioma, Miguel Crespo. El investigador dijo que Santa Cruz cuenta desde hace 20 años con un Plan de Uso de Suelos (PLUS) que establece que en la Chiquitanía sus suelos no son de aptitud agrícola, sino forestal y mucho más las zonas de Roboré, Tucavaca, San Matías y San José. Crespo dijo que al quemar el rastrojo y el barbecho se quema la capa fértil de los suelos que generan la dinámica que permite la siembra de cultivos./ANF.

Coordinación

Nueve focos de calor están activos

El departamento de Santa Cruz se encuentra en emergencia por los incendios forestales que no han podido ser controlados hasta ahora y que, por el contrario, se extienden. Municipios como Roboré son afectados por las quemas que se descontrolaron por el viento y cuyos efectos llegan hasta la misma capital. Un informe reciente de la gobernación señala que los incendios afectan 400 mil hectáreas, es decir, nueve veces la marcha urbana cruceña. "Los datos fueron confirmados por la Gobernación de Santa Cruz. La secretaria de Medio Ambiente, Cinthia Asin, dijo que las hectáreas arrasadas por los incendios llegan 400.000 en todo el departamento. Esto equivale a nueve veces la mancha urbana de la capital cruceña".

Piden que llueva. Los municipios de San Ignacio, San José de Chiquitos y Roboré son los más afectados. "Solo una lluvia podría calmar esta situación", afirmó el secretario general de la Alcaldía de Roboré, Carlos Ragone; sin embargo, las condiciones del clima no se muestran a favor. Ayer nuevamente se activó la alarma despues que recrudeciera el fuego en San Ignacio.

Apuntes del incendio

Acciones. Hoy lunes a las 9:00 partirán brigadas de la ABT con el apoyo y trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y Fiscales. A esto se suma 12 camionetas y 48 personas.

Campaña. El Gobierno Municipal pide a los vecinos unirse a la campaña de recolecciones de medicinas, insumos médicos y alimentos para ayudar a las poblaciones afectadas por el fuego.

Colirios, barbijos, antialérgicos, sueros hidratantes, botellones de agua y alimentos no perecibles. Se habilitó un centro de acopio, en la avenida Cañoto esquina La Riva para sus donaciones.

Responsables. El gobernador Rubén Costas responsabilizó que el 100% de las quemas son provocadas por el hombre.

Pedido. El presidente Evo Morales informó ayer que se instruyó al ministro de Defensa, Javier Zabaleta, trasladarse a la ciudad de Santa Cruz para coordinar acciones de contingencia, ante la crecida de focos de calor.

Policías y Militares.. El Gobierno confirmó que un contigente de policias y militares partieron a las zonas de desastres para paliar los incendios forestales.

Equipos.. La gobernación entregó ayer un lote de equipos para afrontar los incendios forestales.

QUEMA. En la zona así quedó este predio tras un voraz incendio.

SUSTO. Vecinos de la G-77 temieron que el fuego llegue a sus casas.

AYUDA. Un contingente policial partió ayer a las zonas afectadas.

San ignacio el municipio donde se concentró el fuego.