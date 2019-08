"Lo transgénico es un debate político"

Gabriel Keppl. Médico e investigador del Argentino, estuvo visitando Santa Cruz. El advierte que el uso de agrotóxicos en la región es un riesgo para la salud humana.

Domingo, 18 de Agosto, 2019

En una discusión que cada vez se hace interminable como es el tema de los transgénicos, Gabriel Keppl, experto argentino e investigador del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Cs. Médicas de la Universidad Nacional de Rosario– Argentina, señala que el debate seguirá siendo interminables cuando menos implica una lucha inminentemente política, en un dilema entre quienes generan daño a la salud y muerte, frente a los que defienden la agroecología, las vida y el medio ambiente.

En contacto con El Día, el investigador de la situación epidemiológica en su país, reafirma que el uso de agrotóxicos en la agricultura, tienen efectos en la salud y por lo cuál la problemática es muy seria y preocupante.

P. ¿Porqué es un debate incabable?

G. K.: Evidentemente es de nunca acabar. En Argentina llevamos 20 años sin resolver el debate de los transgénicos y los agrotóxicos, más aún por el impacto que provoca en la salud humana. Según los últimos datos, entre el 1996 y 2013, la superficie cultivada en Argentina ha incrementado un 50%. En el mismo periodo de tiempo, con datos de las Cámaras Empresarias, los agrotóxicos crecieron en un 800%. Eso significa que hay un crecimiento exponencial, ni siquiera es lineal.

P. ¿Que porcentaje ocupa la producción transgénica?

G. K.: En el caso de la soja (soya), maíz, algodón en un 97% es transgénico. Ahora se ha incorporado la papa transgénica. El discurso instalado es el mismo: la instalación del paquete transgénico para producir más y exportar mejor, pero no aceptan la realidad de que todo el contexto que conlleva va en contra de la salud humana.

P. ¿Porqué la OMS y la OPS no dicen algo al respecto?

G. K.: La verdad han empezado a decir. Es cierto que se mantenían en silencio, pero en los últimos años la misma OMS (Organización Mundial de la Salud) reconoce la preocupación por los resto de plaguicidas en los alimentos de consumo. La relatora de la OMS por el derecho de la alimentación hizo un informe donde insta al gobierno argentino a frenar la aplicación de plaguicidas, pide dejar esta matriz agroexportadora y recoger los caminos de la agroecología para recuperar la agricultura campesina y familiar que es la que produce la mayor cantidad de alimento.

P. ¿La diferencia entre biotecnología y lo transgénico?

G. K.: Evidentemente son dos conceptos distintos. Lo transgénico implica: que a una semilla se modifica sus características genéticas para que empiece a expresar una diferenten, que naturalmente no posee. En la mayoría de estos productos, como en el caso de la soya, se toma la semilla y hacerlas resistentes a un plaguicidas, para que indiscriminadamente se haga su uso. La biotecnología implica todo lo que los humanos hacemos sobre las formas de vida para lograr un desarrollo mejorado. Las variedades de maiz que conocemos actualmente, son producto de 10 mil años de agricultura. No necesariamente implica el uso de sustancias tóxicas o todo el paquete tecnológico que el agronegocio emplea actualmente. Son dos conceptos que están relacionados pero no son equivalentes.

P. ¿Es una excusa decir que con transgénicos vamos a producir más y mejor?

G. K.: Cuando dicen eso, en realidad, hay cosas que no están diciendo. Están invisibilizando todas las consecuencias que ello implica. No fundamentan a expensas de qué se debe aumentar la producción y menos el hacer el uso de transgénicos. Sin embargo hay consecuencias en la salud humana, los trabajadores y las poblaciones en medios rurales donde se fumigan, reciben los efectos de los plaguicidas. Incluso las distancias de estos habitantes estan alejados de los centros de salud entre 100, 500, hasta mil kilómetros, no tienen opción a mitigar el daño a su salud.

P. ¿A todo esto es una batalla perdida revertir esto?

G. K.: Definitivamente, este tema es una lucha política. Todos sabemos: lo que se produce con transgénicos, va en un 70% para la exportación o se usa para biocombustible. Es decir, no se produce para la alimentación de la población. Muchos dirían que todo esto es una batalla perdida, lo cual no es verdad. No se puede sacrificar la salud de la población y el medio ambiente, no se puede concebir el concepto de desarrollo bajo esos conceptos. Además, no es un debate científico, sino una definición política. Es político, defender el derecho de la población, el medio ambiente y la vida. Acá se quiere enmascarar todo ese debate, pero estamos hablando de sostener un modelo que genera enfermedad y muerte; o de apostar por otro local, de empoderamiento de vida y agroecología. Eso es político.