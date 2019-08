Coca en el Tipnis, revela investigación alemana

Estudio. El alemán Maximilian Görgen se encuentra realizando su trabajo doctoral y para ello recorrió el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.

Domingo, 18 de Agosto, 2019

Susceptibilidad, terrenos parcelados y cultivos de la hoja de coca en diferentes puntos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Todo esto fue percibido en el trabajo de campo que realizó el investigador politólogo afiliado a la Universidad de Eichstätt-Ingostadt de Alemania, Maximilian Görgens en el desarrollo su tesis doctoral. En su trabajo de investigación, para el cual a optado por un método cualitativo, son fundamentales las opiniones y argumentos de varios actores involucrados en el problema del Tipnis. Para ello, realizó 52 entrevistas y un recorrido por más de nueve comunidades. “El objetivo es lograr a través de un análisis profundo para definir los problemas en esta región, proponer una solución y motivar un mejor entendimiento de la situación”, subraya el experto.

Sus entrevistas, lo más sustancial. Desde que inició su expedición, las entrevistas fueron parte constante para abordar su doctorado. "Hable con gran parte de la resistencia y funcionarios de gobierno. Todo para después comparar su argumento, que ven como problema y que quieren como solución”, explica. Si bien para concluir la tesis doctoral faltan procesos importantes como transcribir las entrevistas y aplicar la metodología, las primeras impresiones del investigador son las motivaciones de los actores indígenas que actúan por situaciones que vivieron en el pasado. "Por ejemplo hay situaciones como en Chaparina en la que personas han perdido un hijo. Por eso hay un compromiso muy personal. Se aprende mucho de ellos, que son voluntarios y que trabajan en organizaciones indígenas”, complementa.



Un lugar que sorprende. Para Görgens el Tipnis cuenta con paisajes verdaderamente increíbles. Un panorama que se complementa con comunidades como Kateri, donde existe un internado de jóvenes. "En este lugar hable con una profesora y ella me aseguró que dentro de la institución no se habla de política", cuenta. Con énfasis agrega que si bien existían lugares donde las personas hablaban tranquilas y hasta celebraran su llegada, habían otras que evitaban las preguntas. Era como una orden que tenían. En algunas comunidades tenían incluso puntos de control de todas las personas que circulaban. Su recorrido incluyo comunidades como Puerto Griselda, Concepción del Tamo, Kateri, Dulce Nombre, Santiago, Mercedes de Ichoa, San Ramoncito y Mercedes de Lojojota. "En el Polígono 7 se ve bastante cultivos de coca y tensión. Cuando llegue me advirtieron que no me podían dar entrevistas. Tenemos que avisar el corregidor y llamar a un cabildo", apunta que le dijeron el investigador. El mencionado territorio colonizado está ubicado en el lado sureste del Tipnis y está demarcado desde 2009 por una “línea roja”, que comprende 123.000 hectáreas. Según datos demográficos su población indígena se redujo de 741 a 385 habitantes, entre 2001 a 2012, mientras que la campesina creció de 7.578 a 13.040 pobladores. En su momento los habitantes evitaron el ingreso de integrantes de la comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. "También se evidencia el parcelamiento de tierras" indica el politólogo, un dato que coincide con el informe del Foro Boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) que reportaba en agosto de 2017 que un 60 por ciento de los bosques del área protegida del "Polígono 7" fue deforestado.

Un trabajo extenso. El investigador aleman en 2013–2014 realizó un servicio voluntario, primero en Ruanda y después en Bolivia (organización: Comisión Hermandad, asociación de amistad boliviana-alemana). En el país trabajo en San Ignacio de Moxos (Beni) en un colegio como profesor auxiliar de inglés y como responsable en un internado. Estudio Ciencias Políticas y Filología Española en la Universidad de Ratisbona de Alemania. Tiene un máster en Estudios de la Paz y Conflictos por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Asimismo tiene experiencia laboral en institutos de investigación reconocidos: p. ej. en el Instituo Arnold Bergstraesser (ABI) en Friburgo, el German Institute for Global and Area Studies (GIGA) en Hamburgo (con una investigación en Colombia, Bogotá) y en la Fundación Friedrich Ebert en la Ciudad de México el año pasado.