Por el caso Ex Fondo Indígena

Achacollo declara en Oruro como testigo

Domingo, 18 de Agosto, 2019

Visiblemente molesta, la ex ministra Nemesia Achacollo se presentó a declarar ayer en la ciudad de Oruro, en calidad de testigo en uno de los casos (paneles solares que nunca se implementaron) del ex Fondo Indígena que ya ingresó en juicio oral y donde el ex diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Benigno Quispe es el principal acusado.

Molesta. No quiso declarar a los medios de comunicación, simplemente su abogado Oscar Ayala lamentó que se especule con este tema. 'No era necesaria una orden de aprehensión', aseveró.

Agregó que con estas declaraciones, Nemesia Achacollo espera haber contribuido al esclarecimiento de este caso. “El testimonio de ella ha terminado hoy, se le ha interrogado, todas las partes le han interrogado”, indicó. Por su parte, el fiscal anticorrupción Franz Villegas manifestó que las declaraciones de Achacollo servirán para que avance juicio contra el ex diputado Quispe avance.