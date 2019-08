Piérola: 'Chi Hyun Chung pagó $us 100 mil para ser candidato del PDC'

Chi Hyun Chung pagó $us 100 mil al presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Luis Ayllón, para ser candidato presidencial, denunció ayer la diputada Norma Piérola, quien también forma parte de esa tienda política.

“No permitiremos que el señor Chi venga a apoderarse de un partido totalmente ajeno, no puede él pasar por encima de la dirigencia nacional y la militancia por mucho que se haya comprado el partido. Tenemos entendido que le entregaron 100 mil dólares al señor Ayllón”, afirmó Piérola en contacto con medios estatales.

Hyun tenía que ser presentado ayer como el presidenciable del PDC en un acto que se organizó en el Hotel Torino de ciudad de La Paz; sin embargo, ante una supuesta complicación de salud de Ayllón, la actividad se suspendió, aunque esto no evitó que Hyun hable con la prensa y confirme su candidatura.

Sin embargo, Piérola aseguró que nunca hubo consenso para que se lo elija como el representante de la agrupación política, y en caso de que eso ocurra, impugnará la candidatura en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y procesará a los vocales de esta entidad.

Por su parte, la candidata a la vicepresidencia del PDC, Paola Barriga, afirmó que Hyun se autoproclama como candidato porque “no existe consenso ni una voz oficial por parte de la dirigencia del partido”.

“Mientras no sea la voz oficial del presidente del Partido Demócrata Cristiano quien dé la licencia a esta candidatura, para nosotros y para quien le habla no es oficial. Una vez convoque el presidente, que es el único delegado ante el Tribunal Supremo Electoral, quien tiene que convocar a una conferencia de prensa, y de ser válido, él será quien presente en persona al candidato, pero en este caso no sucedió de esa manera”, aseveró.