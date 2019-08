Le dispararon a su víctima a la cabeza

Sin compasión mataron por robar un celular

Atraco. Los delincuentes culpan al prófugo de disparar a joven.

Sábado, 17 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Implicados. Los dos primeros de la izquierda tiene participación directa y el tercero por encubridor.

Continuaron asaltando pese haber asesinado de un disparo en la cabeza a Alex Lionel Palma Bravo para robarle su celular el pasado 13 de agosto en el barrio El Trapiche. El subdirector de la Felcc en Santa Cruz Oscar Gutiérrez Linares, presentó a Roberto Carlos Gutiérrez Salvatierra y Richard Valverde Bascopé como las personas que dispararon a matar contra el joven de 24 años por quitarle sus pertenencias. Un tercer cómplice identificado como Roger Leonardo Crespo Toledo se encuentra prófugo de la justicia. Otra persona identificada como Miguel Angel D. B. fue presentada junto a los exrecluso, sindicada de encubrir a los detenidos y dar cobijo.

Pretendían huir. Gutiérrez indicó que los delincuentes enterados que el vehículo usado en el asalto a Palma Brava fue captado por cámaras de seguridad colocaron una parrilla para despistar a la Policía. "Sin el mínimo remordimiento de haber disparado en la cabeza a su víctima, continuaron asaltando a otra persona en su recorrido", dijo el coronel. En el celular de Roberto Carlos se encontró una conversación con su pareja quien le informa que habían matado a una persona en el asalto. Este se hace el desentendido y le dice que no vio las noticias porque estaba mirando lucha libre. Posteriormente, la pareja vuelve a entablar conversación y Roberto Carlos le dice que le aliste su ropa y su hermana le advirtió que no viniera a dormir a su domicilio. "Todo se me vino encima, me dijeron que no vaya a dormir a mi casa porque sabían que habíamos matado a un joven", decía en parte de su conversación de whatsapp.

Recuperaron el celular. La autoridad policial dijo que en poder de los aprehendidos se recuperó el celular de Alex Palma, además que se encontró marihuana y papel estañado. Esto hace presumir que el día del asalto y muerte del joven estaban drogados. Ambos negaron haber disparado contra la víctima y culparon a Crespo de ser quien disparó a matar.

20 Allanamientos

fueron ejecutados por personal de la Felcc.