Cuando tenía una agenda electoral

Mesa acusa al MAS de provocar confrontación

Polémica. El candidato opositor canceló su agenda programada en la ciudad de Potosí para evitar conflictos.

Viernes, 16 de Agosto, 2019

Carlos Mesa denuncia que un grupo de choque del Movimiento al Socialismo (MAS) cometió provocaciones, al estilo del matonaje, contra seguidores de Comunidad Ciudadana (CC).

El candidato presidencial de CC se encuentra desde el pasado miércoles en el departamento de Potosí para enfocar su campaña electoral.

Molestia. Mesa decidió suspender su agenda que tenía prevista para la mañana del jueves para no entrar al 'juego de la provocación física'. "Teníamos programado una serie de visitas, igual que las que hicimos ayer, pero un grupo de provocadores del MAS, consistente con el estilo de matonaje, consistentes con el estilo autoritario, consistente con la idea de grupos de choque, ha empezado a hacer provocaciones a nuestra gente. Y nosotros no vamos a entrar en sus provocaciones. No vamos a jugar ese juego. No es así señor Evo Morales, así con gente en la calle tratando de impedir que hagamos lo que tenemos que hacer. No lo va a lograr", dijo el candidato, mediante un video en redes sociales.

Según el opositor, la intención de las provocaciones era hacer aparecer una imagen en la cual se diga que fue abucheado o fue agredido.

Reclamo. Mesa también se refirió a Evo Morales, candidato del MAS, a quien pidió que la confrontación sea en debate de ideas entre ambos y no en la calle ni en la “guerra sucia”. "Dejamos de hacer esta actividad esta mañana en Potosí no porque tengamos. Miedo ninguno. A pecho aquí, mirándolo de frente democráticamente. Pero lo que no voy a hacer, ni en el juego de la guerra sucia, ni en el juego de la provocación callejera a la que usted está tan acostumbrado, es responder con violencia", agregó.

En los últimos días, Carlos Mesa señaló ser víctima de una guerra sucia llevada adelante a su parecer por la gente del MAS, el ‘gonismo’ y el candidato presidencial de la Alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz.

Posición. En contra posición desde el MAS, las autoridades niegan tal situación y aseguran que las campañas que llevan adelante desde el oficialismo son de manera abierta sin buscar confrontación.

20 de octubre

es la fecha señalada para llevar adelante las elecciones generales