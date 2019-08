Maziel Terrazas, esposa de Patzi: 'En la vida del gobernador, cumplo muchos papeles'

Jueves, 15 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Maziel Terrazas, esposa del gobernador Felix Patzi y delegada del MTS ante el TSE. Foto: Urgentebo

"Yo estoy al derecho, al izquierdo, adelante y atrás (del gobernador)". Con esas palabras María Maziel Terrazas Merino, la esposa de Félix Patzi, cuenta al periódico digital Urgentebo el papel que cumple en la familia y en los espacios políticos del Movimiento Tercer Sistema. Casada con Patzi desde hace 18 años, Terrazas argumenta la idea de que hombre y mujer puedan trabajar en una institución o empresa.

También asegura que las últimas declaraciones del candidato presidencial del MTS sobre los casos de violencia a la mujer, en sentido de que los feminicidios se deben a que la mujer incursionó en la política, fueron malinterpretadas, porque, de lo contrario, ella no estaría en política.

¿Cuál es el trabajo que desempeña?

Mi trabajo es más político, mi trabajo es desde las oficinas del MTS. Soy delegada política titular. Soy la única mujer delegada titular y mi suplente también es mujer. Es un dato revelador, estamos tan acostumbradas a ver a varones en espacios de decisión.

¿Es un puesto importante?

Ser delegada titular no es cualquier puesto. Soy la única acreditada ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para hacer cualquier tipo de acción. Es la primera actividad que tengo con el gobernador (Félix Patzi).

¿Cuánto tiempo lo viene acompañando?

Llevo 18 años acompañando al doctor en toda la actividad que viene desarrollando, siempre con el compromiso, porque a ambos nos apasiona la política; la buena política como propuesta de sociedad, que tiene que ser muy reflexiva, que tiene que ser una propuesta filosófica.

¿Tiene un sueldo?

No tengo un trabajo fijo que me remunere económicamente. Yo vivo del ingreso de él (Félix Patzi) que es un ingreso compartido y familiar.

¿Cuál es el papel que desempeña?

En la vida del Gobernador, cumplo y desarrollo muchos papeles. Yo estoy al derecho, al izquierdo, adelante y atrás, depende en qué circunstancias nos veamos y estemos atravesando. La verdad, el compromiso no solo es de pareja, de sentimiento, cariño; sino, de compromiso, de trabajo, sobre todo en lo político, que en este último tiempo me ha correspondido desarrollar.

¿Qué papel juega dentro de la Gobernación?

Ya en la calidad de autoridad, yo he sido increpada y hasta maltratada. Por ejemplo, a mí varias veces me han invitado a los hogares (13 en total), he empezado a tener un trato afectivo con los niños, pero la Asamblea Departamental ha empezado a interpelar al gobernador. ¿Qué interés yo puedo tener? Si son niños que están pasando por distintas situaciones críticas. Lo he dejado, porque el gobernador iba a ser criticado otra vez.



Lo que el gobernador dijo ayer es que una autoridad que pueda ejercer un cargo, por qué no hacer una norma que le permita a la esposa o esposo acompañar a esa autoridad sin remuneración, sin pago, a mí me hubiera caído bien, muy bien para seguir tiendo ese contacto ese cariño con los niños. Al final, he tenido que abandonarlo, los muchachos de Méndez Arcos me dicen que me olvidé de ellos; pero, si voy, mi esposo será interpelado, esa es la situación en la que desempeño mi actividad al lado del doctor Patzi.



¿Ejerce algún poder dentro de la Gobernación?

Yo creo que sí tengo un poder, creo que tengo un poder simbólico y ese poder me lo han dado y conferido las mujeres en la posesión de Ayo Ayo. Para mí no solo fue un acto cualquiera, ha sido tal concentración de mujeres, me dijeron: "acompaña al gobernador". El poder "diárquico" del que habla el gobernador y que está vivo en las comunidades indígenas, es justo el ejercicio de autoridad de pareja Chacha - Warmi (hombre - mujer).

Cuando somos pareja, dejamos de ser individuales; nos convertimos en una especie de sociedad de pareja. En el área rural, el ejercicio de un cargo siempre es entre dos (esposo y esposa). Ahí ejercen un cargo de Malku y la Mama T'alla, tienen que resolver distintas problemáticas.

En la posición de Ayo Ayo, han sido todas las autoridades indígenas comunitarias que me han dicho que tengo que acompañar y aconsejar a mi esposo, eso es muy importante. Jamás he participado de una reunión en la Gobernación para que digan que desde ahí tomo decisiones. Yo no conozco a los directores.

¿Cuál debería ser el papel de la mujer?

Muchas. Por ejemplo, para construir el partido, he tenido que sacrificarme mucho. Si Félix no viajaba, no estructuraba el partido. Para nosotros, es muy importante tener directiva en los nueve departamentos.

Esto ha sido un trabajo desde hace por lo momentos 10 años, ahí es que he tenido que asumir un papel realmente bien duro de criar a mis hijos, incluso sola, no por irresponsabilidad de Félix Patzi, sino por el compromiso de armar el partido político y mi interés también, porque a mí me gusta la política.

¿Es fácil esa la labor que desempeña?

Yo me he iniciado con en este partido político, con el pensamiento comunal. Me he iniciado con Félix Patzi, he apostado por él y he llevado tal vez la parte más sacrificada y la crianza de mis hijos. Es muy duro y hasta ahora lo estoy haciendo.

Lo más triste es que hay gente que se da el derecho de juzgarte, es lo más triste. Te pueden insultar sin conocerte y te ponen calificativos, es lo más triste en la política. Espero que algún día lleguemos a respetarnos. Es el riesgo que corre sobre toda mujer.

¿Trabajar en pareja no es nepotismo?

No, mientras lo hagan sin remuneración

¿Cómo surge esta idea?

El 15 de junio, en Chuquisaca, hemos consolidado como MTS la primera Directiva Nacional de Mujeres. En esa oportunidad, las compatriotas se han pronunciado en torno de que tenemos que reivindicar a la pareja, proteger a la familia.

Yo soy presidenta de la directiva y he convocado a las mujeres de la ciudad de El Alto, donde hemos reivindicado esa idea.

El tema de las mujeres no puede ser tratado como algo separado, aislado, como están haciendo ahora las normas con una visión individualista, como si fuera una isla, una persona aislada, disgregada de sus hijos de su núcleo familiar de su relación con su pareja.

¿Qué piensa de la propuesta de trabajar en pareja?

Si vamos acceder a cargos públicos, porque muchas somos candidatas, por qué no tener el acompañamiento de nuestros esposos y al revés. ¿Por qué no podemos acompañar a nuestros esposos? Si tú puedes apoyar, quién mejor que le apoye su pareja.

Hay tantas parejas que se ven como enemigos, si tan solo se dieran la oportunidad de mostrar lo que hacen, se colaborarían, serían incluso como ejemplo en la sociedad.

¿Hay alguna otra propuesta para preservar la familia?

Incluso había una propuesta de que la mujer pueda trabajar seis horas y dos horas dedicar a los hijos, si llegamos a la Presidencia. Estamos precautelando a la familia con estas decisiones de permitir que trabajen en pareja sin ser interpelados.

¿Cuál cree que es la causa de los feminicidios?

80 casos de muerte de mujeres duelen. Me gustaría conocer el transfondo del problema de las personas. No sabemos ¿cómo se llevaban las parejas?, ¿qué hacían?, si eran profesionales o no. sería interesante estudiar todo. Hay mujeres exitosas a veces eso el marido no entiende.

¿Ha visto casos de machismo?

En mi calidad de delegada he visto que cuando los hombres han empezado a ver que las mujeres eran candidatas titulares, ya no han querido trabajar, porque ellos eran candidatos suplentes. Muchos han venido a decirme: Yo no puedo estar detrás de ella.

Hay un caso de una candidata en Chuquisaca carismática, perspicaz y comprometida, pero está a la espera de la decisión del marido. El marido le dijo te vas a ir, me vas a dejar por otro hombre, te vas a ir a tomar. Están discutiendo.

Ante este hecho, el pedido del gobernador Patzi es acompañar en el desenvolvimiento del trabajo de la mujer si está en una esfera pública y política.

¿La mujer en la política descuida la familia?

Cuando la mujer participa en una actividad pública, corre ese riesgo por las múltiples actividades que tiene, se pone en riego el rompimiento con la familia y surge celo del marido, probablemente, ahí está la solución que el marido acompañe en el trabajo, eso ha faltado que publique la prensa.

No puede decir eso (de que los casos de feminicidios se deben a que la mujer incursionó en la política) cuando en la práctica vivimos eso, yo estoy metida en la política./Urgente