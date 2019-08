Polémica por declaraciones

Murillo sobre Patzi: 'Es muy bruto el hombre'

El senador Murillo criticó al gobernador Patzi por considerar que los feminicidios aumentaron debido a la incursión de la mujer en la política.

Jueves, 15 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: El senador opositor, Arturo Murillo y el gobernador de La Paz, Félix Patzi. Fotos: Fides/Éxito Noticias

“Es muy bruto el hombre, es muy torpe”, le dijo el senador opositor, Arturo Murillo, al gobernador de La Paz, Félix Patzi, quien consideró que los feminicidios aumentaron por la incursión de la mujer en la política.

“Cómo puede denigrar a la mujer de esa manera, me parece que lo que tiene que hacer el señor Patzi es salir y pedir disculpas a las mujeres”, apuntó en contacto con los medios.

El gobernador y candidato a la Presidencia por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) también propuso que las mujeres acudan con sus esposos a sus fuentes laborales para evitar los celos y la violencia.

Ante estas declaraciones, Murillo afirmó que las mujeres del país no necesitan de ningún hombre para salir adelante.

“Las mujeres del país no necesitan marido para criar a sus hijos, no necesitan marido para ser mantenidas, muchas mujeres en este país crían a sus hijos solas, trabajan solas, no necesitan de ningún hombre para salir adelante”, manifestó

También llamó a Patzi “retrógrada” y que “debería hacer unos 100 mil adobes de castigo”.