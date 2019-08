Los delincuentes se encuentran prófugos

Anciana asesinada por evitar robo de su vagoneta Noah

Crimen. La Felcc deduce que la mujer se enfrentó a los malhechores y fue asfixiada.

Jueves, 15 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Fallecimiento. El policía señaló el lugar donde fue encontrada la mujer sin vida.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen del norte integrado se encuentran tras la captura de tres supuestos delincuentes que el medio día del pasado martes asesinaron a Marcelina Claros Castro (64) para robarle su vagoneta Toyota Noah. El subdirector de la Felcc Oscar Linares confirmó que la mujer aparentemente opuso resistencia, siendo golpeada por sus agresores que sustrajeron su vehículo de su propiedad y abandonaron el lugar. "La mujer se enfrentó a los delincuentes al percatarse que su vehículo estaba siendo robado de su vivienda", dijo la autoridad.

Hallada sin vida. Su esposo Quintín Vargas Franco, relató que a las 13.00 se encontraba en su chaco carpiendo y retornó a su vivienda a buscar a su esposa pero encontró las puertas de su habitación cerrada y pese a que gritó por su nombre nunca respondió.

Ante esta situación volvió a su chaco y a los 10 minutos escuchó los gritos de auxilio de su mujer y que alguien quebró el parabrisas de su movilidad por lo que decidió retornar hallando a su mujer sin vida afuera de su cocina.

La anciana fue encontrada sin signos vitales por lo que pidió ayuda a los comunarios de San Isidro para que llamen a la Policía. Efectivos del Grupo DACI -Montero y Felcv se constituyeron en la escena del crimen para recabar información llegando a arrestar sospechosos que mantuvieron comunicación con la víctima. Su hijo dijo que los antisociales al momento de sacar el vehículo chocaron y quebraron el parabrisas trasero.

"No tenían porque haber matado a mi madre, una mujer de la tercera edad que no hacía daño a nadie", dijo su hijo en la morgue de Yapacaní. De acuerdo a los testigos, estos emprendieron su fuga por la zona de Abaroa. En el control de peaje fueron vistos por las personas describiendo a la persona que conducía con un pasamontañas. Personal de Diprove se sumó a la investigación para ubicar la vagoneta que no contaba con papeles.