Remesas familiares caen en casi $us 30 MM a mayo de este año

De acuerdo a un reciente reporte del BCB, las remesas familiares enviadas por los trabajadores bolivianos que radican en el exterior cayeron de 581,1 a 552 millones de dólares.

Miércoles, 14 de Agosto, 2019

Las remeses familiares enviadas desde el exterior cayeron en los primeros meses del año de $us 581,1 millones a $us 552 millones; es decir, en casi en $us 30 millones en relación al mismo periodo del año pasado, según un reciente reporte del Banco Central de Bolivia (BCB).

"El flujo de remesas acumulado a mayo de 2019 alcanzó a $us 552 millones, monto ligeramente menor al registrado en similar periodo de la gestión anterior", señala el informe del ente emisor.

Al momento de ver por país de origen, se determina que las remesas principalmente provinieron de España en 41,5%, seguidas de Estados Unidos con 17,6%, Chile 12,4%, Brasil 7,8% y Argentina 7,3%.

"Por destino, las remesas llegaron principalmente a los departamentos de Santa Cruz 41,3%, Cochabamba 33,3% y La Paz 12,8%", indica el reporte./ANF