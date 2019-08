En Cochabamba

Personas con cáncer exigen al Gobierno ser incluidos en el SUS

Miércoles, 14 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Ilustración. Foto: Internet

Los pacientes con cáncer de Cochabamba exigen al gobierno ser incluidos en el Sistema Único de Salud (SUS) para tener atención y tratamiento gratuito, ya que no pueden costear las prestaciones y medicamentos mínimos que superan los 10.000 bolivianos.



Los movilizados amenazan con una huelga de hambre de no ser escuchados por el ejecutivo ya que cada día, mientras se trata la Ley del cáncer, otros pacientes van perdiendo la vida por falta de tratamiento.



"Estamos solicitando al gobierno que nos escuche para que nos incluya al programa del SUS, para tener tratamiento y medicamento gratuito, nos sentimos sumamente discriminadas y abandonadas por el gobierno, somos más de 300 personas solo en Cochabamba", manifestó María Laura, una de las afectadas, a Fides.



Los pacientes con cáncer deben pagar todos los gastos, desde la internación hasta el último medicamento. Y están sometidos a la falta de regulación de precios que varía de hospital a hospital.



El Estado "no nos cubre ningún tipo de cáncer (a los adultos), ni siquiera la cama, el costo de cama en La Paz es 85 bolivianos por día, mientras que en Cochabamba es de 325 bolivianos por día, la diferencia es enorme; basta que nos quedemos tres días y nuestra cuenta al hospital supera los 1.000 bolivianos", lamentó.



La próxima semana en una cumbre del cáncer en Sucre, las movilizados decidirán las medidas a nivel nacional, de no ser escuchados.



"Es una pena tener que llegar a la huelga de hambre porque pacientes en nuestra condición no podemos estar exentas de una alimentación, pero no nos queda otra, es la única forma que el gobierno nos pueda entender", señaló. /ANF