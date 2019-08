Se registran 80 casos

Evo tiene dudas sobre casos de feminicidio

Cifras. Ve necesario un estudio para ver si está creciendo.

Miércoles, 14 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Preocupante. La ciudad de La Pax tiene el mayor número de casos con 26.

El presidente Evo Morales sostuvo este martes que tiene dudas sobre si los casos de feminicidio crecen en el país. Indicó que ante esa situación es necesaria la realización de un estudio que demuestre si las cifras van en aumento o no.

'Hay que hacer una evaluación'. "Tema feminicidios: No sé si hacer un estudio, una evaluación correspondiente. Antes, como no había normas para hacer respetar el derecho de las hermanas, compañeras, madres, a todas, no se denunciaba tanto. En el Chapare, escuchaba barbaridades contra las compañeras, ahí se terminaba. Ahora que hay normas, se denuncia. Habría que hacer un estudio para saber si está creciendo o decreciendo. Tengo dudas", aseguró el Jefe de Estado.

80 casos de feminicidio. El tema fue consultado ante el registro de ochenta casos de feminicidio que informó el Ministerio Público, institución que dio a conocer que el domingo se aprendió a un adulto mayor, identificado como Eduardo L.L, sindicado por el delito en inmediaciones de la Terminal de Buses en la ciudad de La Paz.

Este caso se suma a los datos oficiales del Ministerio Público revelaban que en Bolivia se registraron hasta el viernes 79 casos de feminicidios, con mayor incidencia en el departamento de La Paz con 26 casos, seguido de Cochabamba con 16, Santa Cruz 12, Oruro 7, Beni 4, Tarija 4, Potosí 6, Pando 2 y Chuquisaca 2.

En Santa Cruz. El fiscal de distrito de Santa Cruz, Mirael Salguero, reveló el martes que la desaparición desde hace 36 días de Nancy Villarroel, de 55 años, podría estar ligada a un feminicidio y se está a la espera de un análisis genético de muestras de sangre que se encontraron en su domicilio y que podría incriminar al esposo de la víctima, Alejandro Torrico.

55 Años

tiene la mujer desaparecida en Santa Cruz y que está ligada a un caso de feminicidio.

Agencias eldia@eldia.com.bo