Si el MAS no controla 2/3

Campesinos amenazan con movilizaciones a la futura Asamblea

Los gremiales advirtieron que no permitirán el retorno de los "neoliberales"; en tanto, que las organizaciones se mostraron seguras de una plena victoria del MAS.

Martes, 13 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Dirigentes de la CSUTCB. Foto: Archivo

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) advirtió este martes con movilizaciones a la futura Asamblea Legislativa Plurinacional si el Movimiento al Socialismo (MAS) no logra controlar con los dos tercios las cámaras de Diputados y Senadores.



El máximo dirigente de la CSUTCB, Jacinto Herrera, manifestó que para todos los partidos políticos es un reto conseguir los dos tercios (2/3), en las Elecciones Generales de octubre de este año, para controlar plenamente la Asamblea Legislativa.



"Para cada partido es un reto de cómo vamos a conquistar y ganar y tratar de tener los dos tercios, es una preocupación de nosotros al no tener dos tercios habrá una ingobernabilidad por eso es tratar de garantizar los dos tercios", sostuvo el dirigente campesino.



De no conseguir el control pleno de la Asamblea, Herrera dijo que retomarán la estrategia de la movilización para la aprobación de las normas, como lo han hecho en el pasado, específicamente en la primera gestión de Gobierno, cuando no tenían dos tercios en el Senado.



"Tenemos experiencia en la primera gestión no hemos tenido dos tercios, se han empantanado muchas normas y la única posibilidad es movilizarnos para que se aprueben", sostuvo.



La CSUTCB aseguró que están totalmente seguros de su victoria en los próximos comicios, sostienen que el candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, no tiene ninguna posibilidad de ganar al gobernante MAS, en esta misma línea se manifestaron los dirigentes de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia, Henry Nina y la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Carlos García.



"Estamos seguros que no vamos a perder, vamos a ganar (...). La organización de los movimientos sociales va a garantizar la victoria en primera vuelta", sostuvo Nina, al ser consultado sobre la posibilidad de que un opositor gane las elecciones.



Comentó que las organizaciones sociales son la garantía de la estabilidad social y política, al precisar que antes eran solo cinco o seis organizaciones del Pacto de Unidad, pero que ahora son más de 43 que se han sumado al denominado "proceso de cambio" o al Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos.



Mientras que García, dirigente de los gremiales, lanzó otra advertencia, "Jamás vamos a permitir que vuelva la derecha neoliberal, vende patria", al expresar que confían en el pueblo para volver a ganar las elecciones en octubre de este año.



Consultado sobre si aceptarán un eventual cambio de gobierno, respondió: "no podemos aceptar pues", aunque insistió que no existe posibilidad que un opositor gane la presidencia y vicepresidencia del Estado.



Herrera acotó que el MAS y las organizaciones "están prohibidos de perder" en las elecciones, presuntamente porque la población no va a soportar las propuestas de los opositores, según el dirigente, vinculados a la privatización y a acabar con las organizaciones sociales. /ANF