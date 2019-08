En conferencia de prensa

Lanchipa afirma que Mesa no fue denunciado por el 'caso capitalización'

Martes, 13 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. Foto: Radio Centro

"No debemos hablar que ha sido una denuncia en su contra, que no se sienta acusado", aseveró el Fiscal General del Estado en conferencia de prensa.



El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseguró hoy que el expresidente y actual candidato a la presidencia por la alianza de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, no tiene una acusación en su contra por el caso de la capitalización y lo acusó de buscar politizar el tema.



"No ha sido acusado, se menciona el termino de acusación y no es así. Él ha sido convocado en calidad de testigo y no es la única persona (...) No debemos hablar que ha sido una denuncia en su contra, que no se sienta acusado", señaló Lanchipa en conferencia de prensa.



El pasado viernes, Mesa denunció que la Vicepresidencia del Estado le inició un proceso penal por el mencionado caso y reveló que tenía una orden de citación por parte de la Fiscalía.



Minutos después, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que señala que se dejó sin efecto tal citación a Mesa "con el propósito de evitar que el Ministerio Público sea involucrado en temas políticos y sus investigaciones sean usadas de manera deshonesta".



No obstante, ayer, lunes, Mesa acudió a la Fiscalía bajo el argumento de que nunca fue notificado de manera oficial respecto a la cancelación de su citación a declarar.



Al respecto, Lanchipa criticó que Mesa se haya presentado al Ministerio Público y señaló que con esa acción solo buscó politizar la investigación que realiza la Fiscalía y, sobre todo, llamar la atención de la población. /Oxígeno