En conferencia de prensa

Evo tiene dudas sobre si casos de feminicidio incrementan; pide un estudio

Martes, 13 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: El tema fue consultado ante el registro de ochenta casos de feminicidio que informó el Ministerio Público. Foto: Urgentebo

El presidente Evo Morales sostuvo este martes que si los casos de feminicidio crecen en el país. Indicó que ante esa situación es necesaria la realización de un estudio que demuestre si las cifras van en aumento o no.

“Tema feminicidios: No sé si hacer un estudio, una evaluación correspondiente. Antes, como no había normas para hacer respetar el derecho de las hermanas, compañeras, madres, a todas, no se denunciaba tanto. En el Chapare, escuchaba barbaridades contra las compañeras, ahí se terminaba. Ahora que hay normas, se denuncia. Habría que hacer un estudio para saber si está creciendo o decreciendo. Tengo dudas”, aseguró el Jefe de Estado en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

El tema fue consultado ante el registro de ochenta casos de feminicidio que informó el Ministerio Público, institución que dio a conocer que el domingo por la mañana se aprendió a un adulto mayor, identificado como Eduardo L.L, sindicado por el delito en inmediaciones de la Terminal de Buses en la ciudad de La Paz.

Este caso se suma a los datos oficiales del Ministerio Público revelaban que en Bolivia se registraron hasta el viernes 79 casos de feminicidios, con mayor incidencia en el departamento de La Paz con 26 casos, seguido de Cochabamba con 16, Santa Cruz 12, Oruro 7, Beni 4, Tarija 4, Potosí 6, Pando 2 y Chuquisaca 2.

El mandatario indicó que hasta ahora no entiende el porqué de las agresiones de varones hacia mujeres con desenlaces fatales. Indicó que es un problema al que no sólo debe hacerse frente desde la educación, sino también desde la familia.

Asimismo, pidió a los medios de comunicación impulsar una campaña de información y orientación para lograr concientizar a la población en su conjunto para hacer frente a la violencia.

Ante esa situación, recordó que existe ya una propuesta de decálogo de medidas para reducir el índice de feminicidios y violencia hacia las mujeres.

El viernes, el centro de la ciudad de La Paz fue escenario de la marcha denominada “Vivamos sin violencia”, donde participaron autoridades e instituciones defensoras de los derechos humanos. La actividad se dio en protesta a la ola de feminicidios que se registra en el país.

La marcha hizo énfasis en el decálogo destacado por el presidente Evo Morales que incluye la aplicación de una decena de pactos vinculados a presupuestos, funciones públicas, medios, cultura, municipios y gobernaciones, la empresa privada, organizaciones sociales, además de considerar un tratado internacional sobre el feminicidio. /Urgentebo