Hay mucha expectativa por la nueva carretera

Santa Cruz - Warnes, la vía ya tiene un 75% de avance

Con equipos de alta tecnología, la construcción de esta ruta traerá diferentes beneficios a la población.

Lunes, 12 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Mientras pasa el tiempo, los avances en la construcción de la carretera Santa Cruz - Warnes, se hacen más notorios.

Desde marzo del 2016 arrancó la construcción de la nueva doble vía Santa Cruz – Warnes, que al tener características de una autopista, avanza de gran manera con el movimiento constante de maquinarias y equipos de última tecnología, además de contar con un buen número de personas trabajando en la misma.

Avance y características. Omar Velarde Soruco, Gerente de la Administración Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Santa Cruz, explicó que hasta el momento la obra presenta un 75% de avance y se caracterizará por tener una longitud de 27,97 Km, también, contar con 6 viaductos que significan 8 estructuras a desnivel en las vías derecha e izquierda, además existen 2 puentes importantes sobre la Quebrada Bélgica Chica (Arroyo Chuchío). Igualmente, en obras de arte menor, existen 17 alcantarillas Cajón de varias celdas que cruzan la carretera y la servidumbre del Ferrocarril al Norte, además de alcantarillas tubulares de alivio ubicadas en puntos específicos de la vía rápida y en la zona de los ramales y lazos de los viaductos. Asimismo, la carretera en el tramo principal, que es la vía rápida que va paralela al ferrocarril, tiene una velocidad de diseño de 100 Km/hora.

Reprogramación de tiempo. Fernando Capobianco, Jefe Fiscalización Construcción Nueva Doble Vía Santa Cruz (lado Este), señaló que la obra empezó en marzo de 2016 y que se tenía previsto que su entrega sea en la presente gestión, sin embargo, se está continuando la liberación del derecho de vía, quedando 2 puntos principales, uno de ellos con la PIL y el otro con la UAGRM para atacar los frentes en esos sectores. Así que, por los imprevistos suscitados (obtención de liberación de derecho de vía), en el sector de la Pil sobre el último tramo que es el segundo anillo, de Warnes y en el sector de la UAGRM, en la vía rápida derecha, se ha tenido que reprogramar la obra, por lo que su finalización está prevista para el mes de enero de 2020.

Su paso por barrios y comunidades. Velarde, indicó que hay algunas comunidades que se encuentran de un lado o de otro de la carretera, como ser las comunidades de Clara Arenas y Clara Chuchío. También, los barrios 16 de noviembre, Barrio Trapero, Pentaguazú. Asimismo, la nueva carretera cruza la zona del Parque Industrial Latinoamericano (PILAT) en la que se encuentran diversas industrias asentadas, como la Termoeléctrica de Warnes, PIL ANDINA, etc. Y la nueva Doble Vía concluye sobre el camino departamental a La Bélgica, a unos 300 metros de la actual ruta RVF 004 e intersección PIL.

Inversión. Para la ejecución de esta obra, la inversión del Estado con crédito del Banco de desarrollo de América latina (CAF) es de $us. 85.232.725,00, de la Gobernación es de $us. 36.000.000, del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes (GAMW) de $us. 21.000.000 y del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz (GAMSC) fue de $us. 17.500.000.

Recursos humanos. El contratista a cargo de la obra es la empresa ecuatoriana Técnica General de Construcciones (TGC), bajo la supervisión de la Asociación Accidental PCA-Dohwa y fiscalización de la empresa Ghenova-Ingenierias Aplicadas y actualmente trabajan en la obra unas 250 personas aproximadamente.

Sistema de construcción. Velarde explica que en ésta obra, el pavimento rígido esta siendo construido con el diseño estructural de Losas cortas del IBCH (Instituto Boliviano Del Cemento Portland y El Hormigón) que reduce las tensiones de fatiga y evita el alabeo que se produciría en una losa convencional expuesta al gradiente térmico durante su vida útil, evitando en consecuencia el fisuramiento al paso de las cargas del tráfico de vehículos pesados. También, el sello de las juntas del pavimento de hormigón, se realiza con un material elastoplástico asegurando la impermeabilidad de la junta y manteniendo la suavidad durante el recorrido de los vehículos que alcanzarán los 100 Km/hora.

Entrega. El cronograma actualizado de la Obra con Orden de Cambio No. 3 prevé su recepción provisional el 15 de enero de 2020.

Beneficios. Velarde, enfatizó que con la construcción de la carretera se obtendrán diferentes beneficios como el descongestionamiento de la saturada vía existente Santa Cruz – Warnes, que cuenta actualmente con un tránsito más de 30.000 vehículos por día, también, será la comunicación directa entre dos parques industriales (PILAT) en Warnes y el Parque industrial de Santa Cruz de la Sierra y como el diseño de la vía cuenta con las características de una autopista, permitirá reducir los tiempos de viaje entre Santa Cruz y Warnes, a sólo 20 minutos.

Asimismo, Verónica Aquino Cáceres, propietaria de la agencia Pil en el mercado Warnes, acerca de la construcción de la nueva doble vía, expresó, “será un beneficio muy grande no sólo para mí, sino para todo el pueblo. Se disminuiría el caos vehicular, haciendo que las personas puedan llegar más rápido a su destino”.

Por su parte, Capobianco, señaló que esta doble vía beneficiará principalmente, a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y a la provincia de Warnes, pues permitirá el descongestionamiento de la actual carretera en la que circulan más de 30.000 vehículos día tras día y por ende, está muy saturada. Es decir, que el tiempo de recorrido se hará en aproximadamente 20 minutos tanto los vehículos livianos y pesados transitarán por una nueva carretera con niveles de seguridad vehicular. Gracias a su diseño innovador, que tiene 1 o 2 puentes por viaductos, también se permite que las intersecciones con el ferrocarril sean todas a desnivel para dar la seguridad al trafico y evitar accidentes.

Así que con esta doble vía se benefician el transporte de pasajeros, el transporte de cargas, etc. porque permitirá llegar en menor tiempo hasta la ciudad de Santa Cruz y además, abre la posibilidad de que se continúe el desarrollo de nuevas urbanizaciones en toda la zona Este y Norte de Santa Cruz y Warnes.

Empleo de alta tecnología

En la nota de prensa del 11 de Julio del presente año que emitió la Administración Boliviana de Carreteras (ABC) se explica que la constructora TGC ha implementado tecnología de primer nivel muy pocas veces vista en Bolivia, como ser el sistema Topcon implementado en sus motoniveladoras, con el cual se da un terminado y nivelación a velocidades significativamente más altas y tolerancias más estrechas.

Se utilizan al menos 112 equipos pesados, como motoniveladoras, vibro compactadores de rodillo liso, excavadoras de oruga, palas cargadoras, equipo pavimentador de moldes deslizante ‘WIRTGEN’, todos los equipos son manipulados por la empresa contratista para el avance de la obra.