Madres dejan todo por sus hijos y sólo esperan las promesas del Gobierno

Atrás quedaron sus familias y hasta su tierra natal, hoy ellas sólo buscan que se apruebe la Ley del Cancér en Bolivia.

Lunes, 12 de Agosto, 2019

Ellas sólo tienen dos sueños en está vida ver a sus hijos sanos y que se apruebe la Ley del Cancér en el país. Estas madres están todos los días en el Oncológico, sin importar el frío o el calor, si hay para la comida o si lamentablemente ese día no llevarán el pan a la boca, ellas con tal de ver a sus pequeños sin esa terrible palabra de seis letras luchan día a día.

Algunas lo hacen solas ya que su familia está en otro departamento o pueblo, y más solas se sienten cuando el gobierno no les ayuda con los medicamentos o con un hospital con todas las comodidades que sus pequeños necesitan. Los consultorios son pequeños, tienen que esperar por horas por una dosis de remedio y si hay frío deben estar en la intemperie aguardando por una ficha para sus hijos, así se las batallan estas madres que sólo esperan una respuesta de las autoridades.

Piden que la escuchen. La señora Felicidad llegó desde su natal Camiri, con su pequeña Mile en brazos hace más de dos años a la ciudad, la pequeña tenía su rostro palido, perdió el apetito y le salieron moretones en el cuerpo, en el hospital de Niños le detectaron leucemia, y como era de esperarse ella tuvo que asistir al oncológico para seguir su tratamiento correspondiente. "Llegue desde Camiri, tuve que traer a mi otra hija a Santa Cruz, con una niña enferma no se puede trabajar, porque tengo que estar pendiente de ella todo el día, desde sus alimentos hasta higiénicamente".

Esta madre dice que les dan ayuda para algunos medicamentos y que aún así tiene varias deudas para pagar los demás, hasta el punto de vender todo lo que tenía en casa, ella dice que esta enfermedad es carísima. "Nadie del gobierno ha venido hablar con nosotros hay que suplicarle y rogarles para que nos escuchen, mandan a cualquier persona, Más bien la gente apoya con los pasajes para que viajen lo de la asociación y algunas veces hasta nos acuotamos, todo para que luchen por nuestros derechos", manifestó.

Felicidad también invita a que vayan y vean el bloque pediátrico es pequeño y no caben los niños. "Cuando hace frío tenemos que estar aquí al aire, madrugamos y estamos hasta las dos de la tarde. Yo primero agarro una moto, luego un trufi y de ahí un micro con tal de llegar a las 4 de la mañana a sacar una ficha".

No tienen color político. Con un tumor maligno en el ojo la pequeña Esmeralda hija de la señora María Rosario, entró al oncológico a los cuatro meses de nacida, hoy con siete años sigue en su lucha contra esta dura enfermedad. Ambas llegaron de San José de donde son oriundas, hoy van y vienen con tal de que la enfermedad salga del cuerpo de la niña. "Queremos que esta ley se apruebe nuestros hijos se estan yendo y no podemos hacer nada. Lo único que pedimos es que nos ayude el gobierno, el dinero no nos alcanza", manifestó esta madre guerrera. Ella cuenta que la ministra nunca se acercó a decirles que va a cubrir esta ley, estas madres lo único que pidan es que cubra todo tipo de cancér sin excepción alguna. "No tenemos un color político, nuestro color político es el sufrimiento, dolor, angustia y esperanza. Gracias a Dios no gastó en hospedaje porque hay personas que nos ayudan, pero a veces no hay ni que cenar. Uno no sabe si mañana tendré yo cancér nadie se libra de esta enfermedad", afirmó.

Chen. Margarita (nombre ficticio), lucha por su pequeño de tres años desde abril del año pasado con un cancér en la sangre. Ella es de Tarija pero por azares de la vida y por designios de Dios, tuvo que venirse vivir a Santa Cruz, el pequeño ya terminó sus quimioterapias ahora solo tiene su tratamiento vía oral, algo que a su mamá la hace sentir aliviada.

Ella confiesa con lágrimas en los ojos que buscó en varias ciudades la cura de su hijo, pero en Santa Cruz le dieron esperanza de vida, ya que a su niño en otros lados lo trataban como con una simple anemia. Ambos viven en un albergue cerca del hospital todo con el fin de no gastar lo poco que tiene y poder subsistir día a día. "Ya falta poco para irnos de nuevo a casa, se que será difícil retomar todo de nuevo. Tengo que estar pendiente las 24 horas, mi esposo es él que trabaja. Sólo pido que aprueben esta ley, ahora hay muchos niños enfermos con cancér a veces aquí no hay medicamentos, ni estudios. Esta ley tiene que ser para adultos y para niños todos por igual. Necesitamos mucha ayuda de los políticos y de otras personas", dijo esta madre guerrera.

Tratamiento gratuito contra el cáncer avanzará gradualmente

El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que el tratamiento del cáncer está garantizado por el Gobierno y que su ejecución mediante el Sistema Único de Salud (SUS) es gradual con la implementación de 17 prestaciones gratuitas que en la actualidad benefician a decenas de niños que padecen por esta enfermedad. "El seguro universal de salud establece el tratamiento gratuito de los pacientes que tienen cáncer hemos comenzado con los niños, hay más de 17 prestaciones respecto al cáncer que ya se están cumpliendo gratuitamente y ese tratamiento va a llegar a todos los tratamientos con cáncer, va a avanzar gradualmente en los siguientes años", dijo.

Los padres de niños con cáncer están a la espera de la promulgación de la Ley del Cáncer que permita garantizar el acceso gratuito al tratamiento de esa enfermedad, con acceso a quimioterapia, radio terapia, cirugía, medicamentos y otras prestaciones. "No están solos, estamos con ellos", advirtió el vicepresidente a los padres y pacientes.