En una labor de gestión político social

Hogar El Faro recibe siete toneladas de alimento

Se trata de la naciente organización Bienestar Común para Bolivia (BCB), que encara una novedosa tarea para cambiar el país.

Lunes, 12 de Agosto, 2019

La organización Bienestar Común para Bolivia(BCB), que así mismo se considera como un proyecto político social, en su primera campaña de ayuda a sectores pobres y necesitados de la ciudad de Santa Cruz y el país, hizo entrega el fin de semana de un stock de siete toneladas de alimentos al hogar “El Faro”, de la capital cruceña.

"Somos una agrupación que nace con el espíritu primordial de ayudar al prójimo, por lo que el sábado hemos entregado, siete toneladas de alimentos", explicó el líder y responsable de BCB, Miguel Roda Barbery.

El hogar El Faro', es un centro de acogida de mujeres víctimas de abuso sexual y madres solteras, donde reciben atención y se recuperan de la situaciones difíciles que han vivido, indistintamente su posición social, para luego reinsertarse en la sociedad.

Pormenores. Roda, en contacto con El Día, explicó que la agrupación BCB, que por ahora, en menos de un mes cuenta con al menos 70 integrantes, cuenta con gente proba y sin antecedentes penales.El objetivo es consolidar un proyecto político social a mediano y largo plazo, distinto a la práctica política actual del país.

Señala además, que ellos tienen el reto de llevar adelante una labor inminentemente demócrata cristiano, con el propósito de demostrar al país y a los partidos actuales, que con iniciativas pequeñas se puede transformar el país, y la vida de su gente.

Roda, además, narra que todo nace luego de los difíciles momentos vividos en pasados días en las Siete Calles, cuando fue injustamente injuriado y calumniado por comerciantes, luego de trenzarse en una trifulca en plena vía pública el pasado 10 de junio. "Ese incidente fue una prueba de Dios que me impulsó, junto a la inmensa adhesión de miles de personas a traves de la s redes sociales", recuerda Roda.

Próximas tareas. Lo que se propone en el devenir de los días, la agrupación BCB, es llevar adelante en cuánto escenario sea posible, diversas disertaciones sobre temas políticos, cívicos y sociales, con el propósito de amplificar la voz y sumar gente con criterio de cambiar la actual situación y el 'no me importismo' sobre todo de los jóvenes. "No estamos en campaña electoral y ni lo vamos a estar. Nuestro objetivo es construir con hechos y acciones solidarias que se puede hacer grandes cambios por la gente más necesitada de nuestra sociedad y el país", finalizó.