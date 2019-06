Política

En La Paz solo opera Adepcoca

el ministro Cocarico admitió existencia de "depósito" en Chuquiaguillo para que guarden sus taques de coca.

Jueves, 13 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: El ministro César Cocarico. Foto: Oxígeno

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, negó el jueves que se haya habilitado otro mercado para recibir y comercializar la hoja de coca, y aseguró que el único que opera en La Paz es el que pertenece a la Asociación de Productores de Coca de los Yungas (Adepcoca), en la zona de Villa Fátima.



"Yo quisiera pedirles más respeto, que no desorientemos a la población, no hay ningún otro mercado, no hay ningún otro mercado en La Paz y no va a haber otro mercado solo el de Adepcoca (...), nosotros no vamos a crear ningún mercado de coca", aclaró en conferencia de prensa.



Eso sí, Cocarico sí admitió que se habilitó un "depósito" en Chuquiaguillo para que algunos productores guarden sus taques de coca.



"Adepcoca a muchos hermanos nuestros les atajan en la puerta y no les dejan entrar, ¿qué hacemos con esos compañeros? no se crea ningún mercado para los compañeros, lo que se crean son depósitos para aquellos compañeros que son excluidos del mercado abusivamente para que guarden su coca es lo único", respaldó.



El Ministro de Desarrollo Rural rechazó que "algunos medios de comunicación mal interpreten sus declaraciones para generar alarma en la población".



"Es una organización propia de los comerciantes y productores de coca que han decidido alquilarse un lugar para depositar. Yo aclaro, porque la gente aprovecha, es muy sensible hablar por hablar de otro mercado, y decir que hay otro mercado de la coca, la gente se alarma con este tipo de versiones y se moviliza la gente", cuestionó. /Oxígeno