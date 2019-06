Elecciones nacionales

Samuel Doria Medina pide que MNR también retire candidatura

Jueves, 13 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: samuel Doria Medina pide cancelación del MNR. Foto: Oxígeno

"La Unidad es el camino correcto. Esta vez, no podemos equivocarnos", aseveró el líder de Unidad Nacional.



Después de que el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jaime Paz Zamora, anunciara su decisión de renunciar a su candidatura a la presidencia de Bolivia, el líder de Unidad nacional (UN), Samuel Doria Medina, señaló que espera que otro partido político siga el mismo camino.



A través de su cuenta de Twitter, Doria Medina señaló que ahora está pendiente que el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que postula a la presidencia a Virginio Lema, también renuncie a su candidatura de cara a las elecciones del próximo 20 de octubre.



"Aún está pendiente que el MNR retire su candidatura, como lo anunció hace algunas semanas. La Unidad es el camino correcto. Esta vez, no podemos equivocarnos", señaló Doria.



El empresario se refiere a cuando Lema señaló que estaría dispuesto a dejar su candidatura para apoyar y conformar un bloque único de oposición para enfrentar al Movimiento al Socialismo (Mas) en las elecciones, aunque esa idea nunca se concretó.



Doria Medina, por su parte, ha reiterado una y otras vez su pedido para que la oposición se una para enfrentar a Evo Morales, candidato del MAS, el próximo 20 de octubre. Por ese motivo, incluso, no se presentó a los actuales comicios electorales. /Oxígeno