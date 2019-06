Política

Diputado presenta documentos de gastos irregulares

Jueves, 13 de Junio, 2019

El diputado opositor Rafael Quispe.

El diputado opositor Rafael Quispe presentó documentos de pago de viáticos, pasajes y gastos irregulares a favor de funcionarios del Gobierno Municipal de La Paz vinculados al programa social "Yo soy mi primer amor", que dirige Maricruz Ribera, esposa del alcalde Luis Revilla.



"Nosotros tenemos toda la documentación que establece que esos funcionarios que son 15 han trabajado para la Alcaldía, también han trabajado para esa fundación que es Mi Primer Amor. Tenemos las planillas, los viáticos, los pasajes de ida y vuelta", dijo en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.



En las últimas semanas diputadas del oficialismo denunciaron que funcionarios de la Alcaldía de La Paz trabajan en el programa privado que dirige Ribera en horarios y días laborables, denuncia de la que Revilla y su aliado político Carlos Mesa, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, prefieren no hablar.



Legisladores del oficialismo demandaron una "profunda" investigación del caso y esta jornada Quispe exigió a Mesa, aliado político de Revilla, asumir una posición clara ante ese hecho y no "socapar" la corrupción.



Mesa "tiene que responder, porque en mi modo de entender esto es corrupción, porque el tema de uso de influencias (...), eso quiere hacer cuando va a ser presidente, eso quiere hacer con sus aliados cuando va a ser gobierno, si es que va a ser, porque yo pienso que no va a ser nada. Pero esa señal nos está mostrando, que ellos socapan la corrupción", manifestó Quispe. /ABI