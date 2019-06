Política

Concejal aclara que fue sobreseído en caso de violencia familiar en su contra

Jueves, 13 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: El concejal Mario Condori. Foto: ANF

Alejandra Altuzaga, abogada del concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mario Condori, aseveró el jueves que su cliente fue sobreseído en el caso de violencia familiar que se sustanció en su contra, ante una publicación del matutino Página Siete que tituló hoy "Concejal que estuvo preso por violencia es el vicepresidente del Concejo Municipal de La Paz".



"Lo que estas publicaciones no están haciendo conocer al público es que el señor Condori ha sido sobreseído, porque las pruebas de cargo que han sido producidas dentro de esta investigación han demostrado que no ha sido evidente que Condori haya agredido físicamente a su esposa", dijo en conferencia de prensa dictada junto a Condori.



En septiembre de 2016, el juez del Juzgado Segundo de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres determinó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de Condori, tras ser imputado por violencia familiar y doméstica, violencia psicológica y física contra su esposa Virginia R. F.



Altuzaga explicó que ese sobreseimiento ha sido emitido porque no fue impugnado en su oportunidad por ninguna vía legal.



La jurista también indicó que en los próximos días enviará una nota al Tribunal de Imprenta para denunciar esas "malintencionadas" informaciones que están generando controversia y malestar en su cliente, por lo que deberán ser aclaradas.



Por su parte, Condori exhortó al periodista Mario Espinoza a conversar para aclararle su situación legal, porque consideró que la función principal del periodista es investigar y corroborar la veracidad de la información que ofrece a la opinión pública.



A su juicio, esas publicaciones y opiniones simplemente tienen un "afán político" porque él asumió la Vicepresidencia del Concejo Municipal de La Paz. /ABI