Norma Piérola quiere reemplazar a Paz Zamora y ser candidata

Jueves, 13 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Pierola quiere ser candidata a la presidencia por el PDC. Foto: Oxígeno

La diputada Norma Piérola señaló que "hasta el 5 de septiembre" podría hacerse las sustituciones en la candidatura. El calendario electoral del TSE solo habla de sustituciones a candidatos a las senadurías y diputaciones.



Después de que Jaime Paz Zamora anunciara, la mañana de este miércoles, su decisión de renunciar a su candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), la diputada Norma Piérola se postuló para reemplazar al expresidente en los comicios de octubre.



Piérola, militante del PDC, ya había expresado su deseo de ser postulante a la presidencia por esa sigla política, aunque al final no logró ser candidata en las elecciones primarias de enero.



Piérola, en contacto con los medios, señaló que "la sustitución de candidaturas" se puede hacer hasta el 5 de septiembre, y aseveró que "tendríamos la potestad para que el TSE" admita su candidatura.



No obstante, señaló que esa es una decisión que deberá tomar la dirigencia del PDC en un "congreso nacional".



"Debe haber una congreso nacional de dirigentes del PDC para que nosotros podamos decidir si continuamos o no retiramos para conservar la sigla", aseveró.



Cabe señalar que el calendario electoral presentado por el Tribunal Supremo Electoral únicamente dispone la sustitución de candidatos a diputaciones y senadurías y no así a candidatos presidenciales. /Oxígeno