Responsabilizan a militares

Muere un joven en Huanuni con impacto de bala

Jueves, 13 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Difunto joven Cristian Siles. Foto: Eju

Un estudiante de 16 años de nombre Cristian Siles falleció con impacto de bala en Huanuni, Oruro. El dirigente cívico y representante de los desocupados, Daniel Jarro, responsabilizó a los militares del crimen, el hecho ha crispado a los pobladores y exigen la salida de las Fuerzas Armadas.



El crimen hasta ahora confuso sucedió entre las 23:30 pm y la medianoche de este miércoles 12 de junio, según el informe del cívico encontraron un casquillo de "grueso calibre", lo que hace pensar que el disparo fue de militares.



"Esta jornada se tendrá una reunión general en Huayrapata, pedirán al Ejército que se retire, en todo caso van amenazar. Si uno de los soldados muere será responsable directamente el Gobierno. Los jóvenes están molestos", advirtió Jarro.



Asimismo, contó que el joven no pertenecía a la mina Huanuni, era un estudiante dedicado al fútbol, este pasado domingo había debutado como arquero en su primer partido "no es posible que después de tres días lo acribillen", protestó el dirigente cívico.



Su cuerpo se encuentra en la morgue de Santa María y posteriormente está previsto que sea velado en la zona de Huayrapata.



"Huanuni no es cuartel, pero el Gobierno mandó militares a esta región, es por ello que a partir de hoy iniciaremos una lucha para que el mismo Gobierno se lo recoja", sostuvo Jarro. /ANF