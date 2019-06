Modificación genética

Biólogo ruso planea crear bebés modificados genéticamente

Jueves, 13 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Ilustración. Foto: RT

El especialista ruso quiere desactivar en los embriones el gen que codifica una proteína que permite que el VIH entre en las células y propone implantar estos embriones en las madres seropositivas.



Denis Rébrikov, un biólogo molecular ruso, planea crear bebés modificados genéticamente con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión del virus de madres a hijos, informa la revista Nature. Para lograrlo, el especialista modificaría el gen CCR5 en embriones que luego se implantarían en madres VIH-positivas.



Si logra realizar su polémico experimento, Rébrikov será la segunda persona en el mundo que da el paso de crear bebés modificados. En noviembre del año pasado, el científico chino He Jiankui aseguró haber alterado embriones utilizando la herramienta CRISPR-Cas9 para hacerlos más resistentes a una futura infección con VIH, lo que llevó al nacimiento de dos gemelas modificadas genéticamente. Sin embargo, sus acciones desataron una aguda polémica en la comunidad internacional sobre los límites éticos del experimento.



El científico ruso afirma que su método ofrecerá mayores beneficios, planteará menos riesgos y será más justificable y aceptable desde un punto de vista ético. Rébrikov sugiere desactivar en los embriones un gen que codifica una proteína que permite que VIH entre en las células, para luego implantar estos embriones en madres seropositivas que no responden a los fármacos estándares.



Su colega chino modificó el gen en embriones de padres con VIH, lo que llevó a muchos genetistas a afirmar que tenía poco beneficio clínico, ya que el riesgo de que un padre transmita el VIH a sus hijos es mínimo.



De momento, Rébrikov busca la aprobación de tres agencias estatales rusas , incluido el Ministerio de Salud, para el desarrollo de su técnica, que pretende implementar a finales de este año.



Diversos científicos han manifestado su preocupación sobre los planes de biólogo molecular ruso, ya que la tecnología todavía no está lista y los métodos plantean, en cualquier caso, una cuestión de tipo ética. Asimismo, recalcan que la modificación del gen puede provocar cambios inesperados en el ADN que podrían resultar peligrosos si se inactivan otros genes.



Rusia cuenta con una ley que prohíbe la ingeniería genética en muchas circunstancias, pero no especifica la aplicación de las normas a la modificación de genes en embriones. /RT