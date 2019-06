Deportes

250.000 euros de multa a la Liga española de fútbol

Jueves, 13 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Ilustración. Foto: Internet

También usaban la geolocalización para saber si el usuario estaba viendo un partido de fútbol en un local que lo emite ilegalmente.



La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con una multa de 250.000 euros a la Liga española de fútbol por su aplicación que usa el micrófono de los teléfonos móviles para localizar bares y otros locales que emiten los partidos de fútbol sin pagar.



La sanción califica la infracción de muy grave. Y es que la 'app', según opina el organismo, no informaba a los usuarios de que, en el momento de la activación de la aplicación, se activaba tanto el micrófono como la geolocalización del teléfono.



La app de la Liga sirve para ofrecer todos los resultados online de todos los partidos de la máxima competición española. Pero, además, el micrófono capta el ruido de fondo y a través de un programa determina si lo que se está viendo es un partido de fútbol y cuál es. Como también tiene acceso a la geolocalización, la aplicación puede determinar si el usuario se encuentra en un bar y si este está emitiendo el partido con la licencia oportuna o de manera ilegal.



Con esta multa, se sanciona la falta de información al usuario, no tanto la práctica que hasta ahora estaba llevando a cabo. Es decir, la Liga tiene la obligación de establecer mecanismos que aseguren la información adecuada al usuario y que este le preste el consentimiento expreso pertinente.



Por su parte, la Liga ha anunciado que recurrirá este castigo, puesto que considera que su tecnología cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantías de los Derechos Digitales (LOPDGDD), y en las guías y directrices publicadas hasta la fecha por las autoridades de control, incluida la AEPD.



Además, la Liga también opina que el organismo regulador "no ha hecho el esfuerzo de entender cómo funciona la tecnología". En el miso sentido, recuerda que "para que la funcionalidad del micrófono esté activa el usuario tiene que otorgar expresa, proactivamente y en dos ocasiones su consentimiento", y que para ello "es debida y detalladamente informado". /RT