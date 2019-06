Ambulantes-agreden-a-gendarmes-en-operativos-de-control-rutinario

Intervención en La Ramada

Jueves, 13 de Junio, 2019

La noche del martes luego de un operativo realizado por el personal de la Intendencia Municipal de Santa Cruz en el mercado La Ramada, contra los comerciantes ambulantes de la zona de la avenida Cañoto. Los comerciantes molestos por el operativo reaccionaron lanzando piedras y palos contra los gendarmes.

Posterior al enfrentamiento se trasladaron hasta las instalaciones de la Intendencia donde intentaron entrar a la fuerza.

Altercado. Lo que iba a ser uno de los tantos controles rutinarios para desalojar a los ambulantes que se encuentran asentados en las zonas aledañas al mercado La Ramada, terminó en un ataque por parte de los comerciantes a los miembros de la guardia municipal, según denunciaron desde la secretaría de Seguridad Ciudadana."Nos encontrábamos en los operativos que se se hacen en La Ramada, llegando a la rotonda de la Cañoto y Grigotá, los comerciantes que venden comida, son los que siempre tiran piedras, aceite caliente, y demás, solo por el hecho de pedirles que se retiren nos agreden. Ellos reclamaban por el decomiso de los carros, se les va seguir decomisando así sean uno o diez, si continúan infringiendo la ley. Lo que se hizo fue nada más que pedirles que se retiren del lugar y nos agredieron", enfatizó Orlando Otero, de la Dirección de Espacios Públicos.

Informe. Según el reporte del director de la guardia municipal, ocho agentes municipales resultaron heridos uno de ellos con fractura de peroné, luego del operativo realizado en el mercado La Ramada. De igual forma se vieron afectadas las instalaciones de la Intendencia, ya que los comerciantes exigían la devolución de sus carros y mercadería, en represalía a ellos lanzaron piedras, bolsas de basuras e intentaron ingresar de manera violenta al edificio.

Ratifican operativos constantes. Orlando Otero, director de Espacio Público del gobierno municipal, dijo que las intervenciones para recuperar espacios públicos serán reforzadas principalmente en los centros de abastecimiento, "Alrededor de 60 personas son las que ofrecen comida y se asientan en el camellón del primer anillo y la rotonda, no quieren el ordenamiento de Santa Cruz, quieren seguir infringiendo la ley de la ciudad que le da trabajo. Los productos de los vendedores ambulantes serán decomisados las veces que sean necesarias, porque no colaboran. Pedimos a los ciudadanos a no comprar en las calles y fomentar el comercio de los ambulantes", recalcó la autoridad.

