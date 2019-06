La Paz

Polícias fueron aprehendidos por permitir fuga de un arrestado

Miércoles, 12 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Dos polícias son detenidos. Foto: internet

Los oficiales de la Unidad Operativo de Tránsito, sargento Justino C.C. y capitán Jhonny V.C., fueron aprehendidos por orden de la Fiscalía Departamental de La Paz por presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Favorecimiento a la Evasión, por no remitir a tiempo al chófer protagonista del destrozó de la pasarela del autopista La Paz - El Alto y que, posteriormente, se dio a la fuga.



El chofer chocó su camión contra una pasarela y causó un daño económico de consideración a la altura de la zona de Achachicala; pero, luego de cumplir, las ocho horas de arresto se fue sin cumplir los trámites necesarios para levantar el arresto, como la verificación del domicilio y otros.



La fiscal analista Verónica Jara refirió que el caso llegó a su unidad a las 10:58 am, dos minutos antes de que se cumpla el plazo procesal de arresto de ocho horas, siendo que fue un delito flagrante y no se puso a conocimiento del fiscal como manda la normativa jurídica.

Ambos oficiales de Tránsito fueron remitidos al fiscal de turno para que evalúe su situación legal. /Urgentebo