Elección nacional

Analista examina que postergar elecciones reforzaría la candidatura de Evo

Miércoles, 12 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Podría ser para el 22 de enero del 2020 la postergación. Foto: Internet

El politólogo y analista Carlos Cordero sostuvo que la postergación de las elecciones presidenciales del 20 de octubre por un año puede beneficiar a la candidatura del presidente Evo Morales y acabar con los argumentos contra su postulación.



Aseveró que esa situación puede dar legalidad y legitimidad a la candidatura del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) porque si deja el mando en enero y el tiempo en el cual se convoque a elecciones sería tomado en cuenta como una gestión de gobierno, por lo cual ya no tendría ningún impedimento para postular.



"El 22 de enero del 2020, si no hay elecciones puede haber un vacío de poder o asumiría una junta cívico militar. (...) Es decir, ya hay un gobierno de transición, en las elecciones del 2020 ya no hay argumentos para decirle (a Morales) que ha violado la Constitución, ya sería otra cosa, sería una elección donde hay oferta electoral. (...) El 2020, Evo Morales ya sería un expresidente, entonces ya no tiene nada por qué molestarlo, sería una elección de borrón y cuenta nueva", indicó.



Cordero indicó que los argumentos para suspender los comicios nacionales son varios, por ejemplo, reducirían las protestas sociales, porque si las mismas incrementan pueden perjudicar el cumplimiento del calendario electoral; el Jefe de Estado dejaría de lado las presiones, sobre todo las de ser observado por la comunidad internacional y los opositores no tengan argumentos para apañar su postulación.



El analista detalló que ante una postergación de las elecciones y el vacío de poder, una junta cívica conformada por lo miembros del Tribunal Supremo de Justicia, con el respaldo de las Fuerzas Armadas (FFAA), sería la encargada de administrar la transición.



"¿Qué hace esta junta cívico militar? Convocar a elecciones en junio del próximo año. Entonces, esas elecciones sí se realizarían, convocadas por el gobierno de transición. ¿Qué pasaría en la campaña del 2020? Todos los argumentos de que Evo Morales no respeta la Constitución, de que se ha burlado de la voluntad popular, ya no se cumplen", enfatizó.



El politólogo además dijo que no es la primera vez que ocurriría una situación similar, puesto que, a lo largo de la historia de Bolivia, ya se dio este tipo de sucesos, donde se convocaron a elecciones de manera continua.



"En Bolivia hemos realizado elecciones el 78, 79, 80 así que tampoco es raro que Bolivia convoque a elecciones una vez cada año, incluso desde el 64 hasta el 66, René Barrientos convocó a cuatro procesos electorales y solamente el cuarto proceso electoral prosperó", detalló.



El Artículo 169 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece: "En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días".



Sin embargo, la conformación de la una junta cívico militar se puede dar sólo en el caso de una crisis emergente al tener un vacío de poder y al culminar la gestión tanto del Presidente, Vicepresidente como de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). /Urgentebo