Senador de EE.UU. pide a justicia brasileña libertad de Lula

Miércoles, 12 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Rumbo Nuevo

El senador independiente Bernie Sanders, aspirante a la Casa Blanca estadounidense por el Partido Demócrata, llamó hoy a la justicia brasileña a liberar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y anular su condena. Durante su presidencia, Lula da Silva supervisó enormes reducciones en la pobreza y sigue siendo el político más popular de Brasil, escribió el legislador por Vermont en la red social Twitter.



Estoy con los líderes políticos y sociales de todo el mundo que piden al poder judicial de Brasil que libere a Lula y anule su condena, añadió el conocido político norteamericano en el servicio de microblogging.



Sanders también se refirió al tema del exmandatario en un comunicado enviado al medio de investigación The Intercept, el cual reveló el domingo inéditas e ilegales conversaciones del cuestionado exjuez brasileño Sergio Moro con fiscales para incriminar a Lula, quien cumple hoy 431 días encarcelado por supuestos actos de corrupción.



Las conversaciones, obtenidas a través de una fuente anónima y publicadas en una serie de reportajes, muestran que la operación anticorrupción Lava Jato no resultó una acción jurídica, sino una cruzada política fuera de la ley.



'Hoy, está más claro que nunca que Lula da Silva fue encarcelado en un proceso político que le negó un juicio justo y el debido proceso', manifestó Sanders a The Intercept tras esas revelaciones.



Por su parte, el representante demócrata Ro Khanna pidió a la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, investigar el caso que llevó a prisión a Lula, luego de lo publicado sobre la conspiración de Moro para condenarlo y evitar el regreso al poder del Partido de los Trabajadores.



'Este informe confirma lo que sabíamos todo el tiempo: que Moro era un mal actor y parte de una conspiración más grande para enviar a Lula a la cárcel', dijo Khanna en una declaración enviada a ese medio.



Consideró que si bien no corresponde a Estados Unidos emitir un juicio de hecho sobre la inocencia de Lula, el informe muestra que el exmagistrado no fue imparcial y coordinó con los fiscales.



Esto viola todas las normas judiciales y éticas. Espero que la administración Trump apoye una investigación completa sobre este asunto dado que Lula todavía está en la cárcel y Moro es el ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonario, apuntó el congresista por California.



Trump expresó su apoyo al actual mandatario brasileño desde que el controvertido político se impuso en las elecciones de su país en octubre de 2018, a pesar del llamado de los demócratas a condenar a Bolsonaro por considerarlo una amenaza para la democracia, los derechos humanos y la legalidad.



Lula, por su parte, fue encarcelado el 7 de abril de 2018 y no pudo participar en los comicios en los que resultó vencedor el gobernante ultraderechista, para los cuales las encuestas daban como favorito al expresidente. /Prensa Latina