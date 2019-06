Política

Diputada solicitó al TSE cancelar la personería jurídica de Bolivia dijo No

Acusan al partido de Mesa de iniciar guerra sucia para anular candidatura de Oscar Ortiz

Miércoles, 12 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Plataforma Bolivia dijo No. Foto: La Patria

Bolivia dijo No acusó este miércoles a la Alianza Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa de iniciar una guerra sucia para inhabilitar la candidatura de su binomio: Oscar Ortiz y Edwin Rodríguez; anuncia una respuesta "contundente" a su colega Fernanda San Martín que solicitó cancelar su personería jurídica.



"La diputada San Martín responde a los intereses y es la voz de Comunidad Ciudadana, acusamos a Comunidad Ciudadana de iniciar una guerra sucia en contra de Bolivia dice No, que actúa con doble moral porque no dicen nada cuando el MAS difunde encuestas o inaugura ilegalmente su casa de campaña", declaró la diputada Eliana Capobianco.



San Martín solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cancelar la personería jurídica de la Alianza Bolivia dice No. Aseguró que Rubén Costas, uno de los miembros de esta organización, comentó sobre las encuestas de opinión, acción que está prohibida en la Ley del Régimen Electoral.



"En días pasados el señor Rubén Costas -presidente del Movimiento Demócrata Social y miembros de la Alianza Bolivia Dice No- ha comentado y opinado sobre ciertos estudios y encuestas de opinión sobre distintos candidatos, en específico del candidato de Comunidad Ciudadana (CC), eso va en contra del artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral, que justamente establece la prohibición absoluta de las organizaciones políticas de comentar este tipo de encuestas y estudios de opinión", explicó San Martín, a ANF.



Para el diputado Tomás Monasterio este argumento no tiene asidero legal, por lo que, la organización política en reunión con su equipo jurídico resolvió que responderá de manera contundente a la denuncia ante el TSE.



"Vamos a responder de manera contundente ante el Tribunal Supremo Electoral. Hicimos un análisis y hay que ser categóricos la diputada San Martín sabe que no existen elementos sustantivos dentro de la norma electoral que sustente esta denuncia temeraria", sostuvo.



El legislador manifestó que no se puede hacer política con "sentimientos o reacciones con el hígado, sino con la cabeza", atribuyó la posición de San Martín a los problemas que tuvo con algunos de los miembros de Unidad Demócrata.



En la línea de Capobianco, el senador Arturo Murillo dijo que al parecer se trata de "una guerra sucia" en contra de Ortiz, por su crecimiento en la preferencia electoral. "Me hubiera gustado que la diputada hubiera abierto su boca en los 4 años que han pasado", al acusarla de haber realizado lobby y favores al MAS junto a la diputada Jimena Costa. /ANF