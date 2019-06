Nacional

Nuevas medidas contra la violencia y el feminicidio

Cinco mujeres murieron en los departamentos de Cochabamba, La Paz, Tarija y Oruro

Miércoles, 12 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Violencia y feminicidio alertan a las autoridades Foto: La Prensa

La muerte de Abigail, una joven de 18 años en manos de su enamorado, un adolecente de 16 años, quien la acuchilló y la golpeó con un martillo, en Achumani de la ciudad de La Paz, provocó la consternación de la población. Ante esa situación legisladores de oposición y oficialismo indicaron que es necesario asumir nuevas medidas contra los feminicidios y plantearon cinco medidas.



Según la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, la norma que castiga el feminicidio no es suficiente. Indicó que la pena más alta, que es de 30 años en una cárcel, sin derecho indulto para el agresor, no caló en la sociedad. "Hay que evaluar acciones de mayor contundencia", dijo.



Víctor Borda, como presidente de la Cámara de Diputados, es más sensato. Dice que se deben crear instancias de conciliación, de orientación marital, dirigidas por la Policía y el Ministerio Público.



"No después de la agresión, sino antes de la agresión. Para concientizar a las personas para concientizar la naturaleza jurídica, filosófica del matrimonio. Se está dando facultades a la Policía y la Fiscalía para que puedan aplicar medidas preventivas de manera inmediata. Pero esto se va aplicar del mes de agosto", afirmó el legislador.



"El tema es complejo", manifiesta la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Concepción Ortiz, que considera que la conciencia de la gente no se puede cambiar de la noche a la mañana. Pidió participación de la sociedad en su conjunto para hacer mejoras en la Ley 348 de lucha contra la violencia hacia la mujer.



"Propongamos y se puede modificar; si hay buenas propuestas, se lo puede hacer. Pero, debe haber esa concientización y decirle al niño que a la mujer se respeta", manifestó la legisladora.



Para la diputada oficialista, Marisol Chuquimia, se debe recuperar el concepto de lo que significa una familia. "La salida no está en endurecer la ley, sino el de concientizar", explicó.



Según el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, de enero a la fecha hubo un total de 47 feminicidios. Cochabamba, es el departamento donde más muertes se han registrado, con un total de 13.



Los opositores consideran que la Ley 348 fracasó, por lo que proponen la modificación de la norma para que sea drástica y castigue, por fin, al feminicida.



"Ya basta", dijo este martes la diputada del Poder Demócrata Cristiano (PDC), Yesenia Yarhui, que propone anular la figura de conciliación en la norma de lucha contra la violencia de la mujer.



El numeral IV del artículo 46 de la Ley 348 establece: "Excepcionalmente la conciliación podrá ser promovida únicamente por la víctima, sólo por única vez y no siendo posible en casos de reincidencia".



La castración química para los violadores de mujeres, niñas y niños y adolescentes, es otra de las propuestas.



Shirley Franco, diputada de Unidad Demócrata (UD) propone la edificación de más casas de acogida y dotar mayor presupuesto a las instituciones encargadas de hacer cumplir las normas en favor de las mujeres, como la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).



"Debe haber acciones concretas. Las autoridades máximas del país deben dotar de más recursos a estas instituciones", subrayó la legisladora.



En esta semana, cinco mujeres murieron en los departamentos de Cochabamba, La Paz, Tarija y Oruro. /Urgentebo