Elecciones Generales

Evo arremete contra expresidentes iberoamericanos

Posición. Los exmandatarios calificaron de 'fraude' el intento de Morales.

Miércoles, 12 de Junio, 2019

El presidente Evo Morales arremetió contra los 21 exmandatarios de Iberoamérica, que rechazaron su intento de reelección y solicitaron a la Consejo Permanente de la OEA que se pronuncie contra ese intento.

"Deberían preguntarse de dónde vienen: la mayoría viene de los golpes de Estado, de las dictaduras militares, la mayoría viene del Plan Cóndor", manifestó Morales en un acto público en el departamento de Santa Cruz.

Antecedentes. Un día antes, 21 exmandatarios de diferentes países firmaron una declaración mediante la cual califican de "fraude" y "grave violación" el intento de Morales de buscar una nueva reelección, por encima de la Constitución y el voto del referendo de 2016. Morales dijo que esos exmandatarios "deberían preguntarse si están con el imperio o con el pueblo".

Mesa se suma. El expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana para los comicios de octubre, Carlos Mesa, se sumó a la declaración de los 21 exmandatarios que piden al Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenar la repostulación de Evo Morales.

"Celebro y me sumo a la declaración de 21 exmandatarios de #América y #España, que piden al Consejo Permanente de la #OEA condenar la repostulación de @Evoespueblo, por haber desnaturalizado los #DerechosPolíticos y violentado elementos esenciales de la #democracia", escribió Mesa en su cuenta de Twitter. Mesa antes de firmar la Declaración de Santa Cruz con los cívicos cruceños y demás fuerzas opositoras, señaló que no se cejará en la defensa del 21F, que no dejará de insistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que emitan un pronunciamiento respecto a la solicitud consultiva sobre la postulación ilegal de Evo Morales, falazmente sustentada en el Artículo 23 del Pacto de San José.

21 exmandatarios

Firmaron el documento que critica la postulación de Evo a las elecciones.

Los que firmaron:

1. Oscar Arias, Costa Rica

2. José María Aznar, España

3. Nicolás Ardito-Barletta, Panamá

4. Enrique Bolaños, Nicaragua

5. Felipe Calderón, México

6. Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

7. Laura Chinchilla Miranda,

Costa Rica

8. Alfredo Cristiani, El Salvador

9. Fernando de la Rúa, Argentina

10. Vicente Fox, México

11. Eduardo Frei, Chile

12. Lucio Gutiérrez, Ecuador

13. Osvaldo Hurtado L., Ecuador

14. Luis Alberto Lacalle, Uruguay

15. Jorge Jamil Mahuad, Ecuador

16. Ricardo Martinelli, Panamá

17. Andrés Pastrana, Colombia

18. Jorge Quiroga, Bolivia

19. Miguel Ángel Rodríguez,

Costa Rica

20. Álvaro Uribe, Colombia

21. Juan Carlos Wasmosy, Paraguay