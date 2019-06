Las transfusiones salvan vidas

Instan a donar sangre por Día Mundial del Donante Voluntario

Objetivo. A diario se solicitan entre 100 a 150 unidades, la más requerida es el 0 Rh positivo. Buscan convertir la donación en un hábito en la población.

Miércoles, 12 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Requisitos. Ser mayor de 18 años y menor de 60, pesar igual o más de 55 kilogramos y estar en buenas condiciones.

Una donación de sangre puede salvar hasta tres vidas. Así lo han recordado el martes por la mañana en la apertura de la campaña por la jornada mundial del donante voluntario de Sangre. En el acto, el secretario de Salud de la Gobernación, Oscar Urenda junto al padre Mateo Bautista y personeros del Banco Regional de Sangre instaron a la población a sumarse a esta campaña. La actividad se realizará el sábado 15 de junio en la Manzana Uno desde las 8:00.

Lanzamiento de la campaña. Según explicó el secretario de Salud de la Gobernación, debido al crecimiento de la población, la demanda de las unidades de sangre es más elevada. "En Santa Cruz tenemos el banco de sangre más eficiente del país, sin embargo siempre se necesita sangre. Aquí se producen 91.440 productos y se hacen más de 80.000 transfusiones de sangre, esto es positivo porque la donación salva vidas", manifestó Urenda.

Principal impulsor de la donación. Uno de los principales gestores de las campañas de donación de sangre es el Padre Mateo Bautista, quien llegó al país para estar presente en la jornada de donación. El religioso participará de la actividad el día 14, con la donación 134 de su vida, "Esta es mi donación número 134, la sangre no se fabrica, hay que donarla, bombearla desde un corazón solidario. En Santa Cruz se necesita sangre, nuestro banco regional hace un servicio extraordinario, sin embargo reflexionemos que si no funcionara el banco de sangre, no se podría manejar el sistema de salud. Este año queremos superar el récord de donaciones de años anteriores, donar es saludable, nos hace miembro de una cultura de solidaridad, ayudando a mucha gente que lo necesita", enfatizó el Padre Mateo.

Beneficios de donar sangre. Al donar sangre se estimula a la medula ósea renovando la sangre y de esta manera oxigenando mejor las células. Se realiza análisis a la sangre y si cuenta con alguna enfermedad infecciosa o anemia es notificada. Disminuye hasta un 80% de padecer un infarto.

Conmemoración. El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre para agradecer a los donantes voluntarios no remunerados y concienciar de la necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus productos. Las transfusiones de sangre y sus productos ayudan a salvar millones de vidas al año.

8 de la mañana

hasta las 12:00 del sábado 14 de junio, se realizará la campaña en la Manzana 1.

Allison Cuéllar R. eldía@eldia.com.bo