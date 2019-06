El Primer Gabinete Binacional entre Bolivia y Paraguay

Bolivia con proyección comercial

Martes, 11 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Rolando Kempff Foto: Santa Cruz económico

El Primer Gabinete Binacional entre Bolivia y Paraguay, que se realizará este miércoles en la ciudad de La Paz, busca consolidar un encuentro entre empresarios de ambos países, con el fin de entablar una relación comercial bilateral de integración y de desarrollo, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff.



"Este es un reto y un desafío grande, se van a encontrar los empresarios de ambos países, para hacer un coloquio de ideas, una lluvia de ideas para encontrar una relación comercial bilateral de integración y de desarrollo energético, desarrollo económico", afirmó Kempff.



Resaltó el matiz histórico del encuentro, debido a que pocas veces se dio un diálogo enfocado en el tema empresarial y con la participación de miembros de los gabinetes de ambas naciones.



Kempff destacó que Bolivia, al estar situado en el corazón de Sudamérica, tiene la oportunidad de proyectarse hacia los océanos Atlántico y Pacífico para tener una mayor proyección comercial. La misma podría servir de apoyo a ambos países que tendrían la oportunidad de conseguir una influjo ordenado y productivo.



Asimismo, sugirió que se debe aprovechar de la experiencia del país vecino con la hidrovía Paraguay-Paraná, la cual se debe recoger para ganar más práctica sobre este tipo de comercio y mirar hacia una posible alianza estratégica.



Kempff recordó que, en 2018, Bolivia importó de Paraguay medicamentos, insecticidas y tabaco, pero que esta transacción fue bastante pequeña al haber tenido un costo de entre $us 50 a 60 millones y que en exportación sucedió algo similar.



Según Kempff la expectativa a corto plazo es superar los $us 300 millones de importación, pues al utilizar la hidrovía se generará más desarrollo económico.



Asimismo, destacó que este Gabinete Binacional permitirá una integración mucho más efectiva, puesto que considera que con las nuevas alternativas que se presentarán permitirán mejores transacciones relacionadas con la venta de gas y minerales.



"Tenemos la alternativa de exportar hierro, como sabemos, Paraguay tiene plantas de ese mineral pero no lo tiene como tal, o sea que podemos exportar ese producto y podemos en esta reunión hacer un conjunto de ideas para desarrollar este tema (...)", detalló.



Otro aspecto que destacó que con este acuerdo se pueden abrir varias puertas para ambos países, puesto que Paraguay tiene mucha apertura hacia Taiwán y Bolivia tiene más llegada hacia la China.



Participantes



En este Gabinete Binacional, de parte del vecino país participarán 22 instituciones entre las cuales están: la Unión Industrial Paraguaya, la Asociación rural de Paraguay, la Cámara paraguaya de Gas, el Instituto de Biotecnología Agrícola, el Centro de Importaciones del Paraguay, la Cámara de Industria de Paraguay, el Consorcio de Ingeniería Electromecánica, Empresas de construcción, la Compañía Marítima de Paraguay.



Mientras que por parte de Bolivia estarán los empresarios privados, la CNC, la Cainco, la Cámara de Industria Boliviana, la Cámara de Exportadores y todo el sector empresarial en general. Para dicho encuentro se tiene a la Cámara Binacional de Paraguay y Bolivia para realizar las sesiones correspondientes.



Además, este martes se realizará el Primer Encuentro Empresarial boliviano-paraguayo, en la Cámara Nacional de Comercio de la ciudad de La Paz, que será un preámbulo al Gabinete. /ANF