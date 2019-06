Una nueva sede

Upre y empresa Martínez firman contrato para construcción

Martes, 11 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Federación Departamental de Mujeres "Bartolina Sisa" Foto: ElDía

El director de la Unidad de Proyectos Especiales (Upre), Alexis Mercado, y Jorge Martínez, representante de la empresa del mismo nombre, firmaron el martes el contrato de construcción de la nueva sede de la Federación Departamental de Mujeres "Bartolina Sisa" y de la Federación de Trabajadores Campesinos "Túpac Katari" en la ciudad de La Paz, acto al que asistió el presidente Evo Morales.



"Hoy día se firmó el contrato y no solo es esto cuando llegamos al Gobierno compramos una sede por la Estación Central (...) son pequeños, las organizaciones siguen creciendo y necesitan espacio", indicó el mandatario.



Morales explicó que la nueva infraestructura contará con cinco pisos, en los que se ubicarán oficinas para cada provincia del departamento de La Paz, salas de reuniones, auditorio para 150 personas, habitaciones, lavandería, portería y baños.



Señaló que la inversión que demandará esa construcción es de 6,1 millones de bolivianos y estará lista en un año calendario.



El jefe de Estado señaló que para poner en marcha la construcción de la nueva sede para las federaciones de campesinos se tropezó con problemas de falta de saneamiento del derecho propietario y pago de impuestos, como también personería jurídica de la organización social, que felizmente se superaron.



Por ese motivo recomendó a las organizaciones sociales legalizar sus bienes, pagar impuestos y cumplir con todos los requerimientos que por norma están vigentes en el país, porque es la única manera de avanzar cuando se decide construir una nueva infraestructura.



El presidente pidió también a los dirigentes de los campesinos ser "ejemplo", incluso mejor que los alcaldes, y no aceptar nada de la empresa constructora para exigir el cumplimiento de la obra.



"¿Saben dónde perdemos autoridad? cuando alcaldes o dirigentes piden plata a la empresa y ya no tienen autoridad moral para exigir, la empresa se nos ríe", mencionó. /ABI