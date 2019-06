Política

MAS acusa a Ortiz y Mesa de planear un golpe a la institucionalidad del TSE

Martes, 11 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Marcha del 21F Foto: Radio Fides

El secretario de Gobernabilidad de la Gobernación de Chuquisaca, Ever Almendras, acusó a los candidatos Carlos Mesa y Oscar Ortiz, de usar a las plataformas y al Comité de Defensa de la Democracia (Conade), para consumar un golpe a la democracia e institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Rechazamos categóricamente las movilizaciones viniendo de quienes están en carrera electoral, si Mesa y Ortiz no están de acuerdo con las elecciones era que no participen de las primarias y no utilicen a las plataformas y Conade”, dijo Almendras.

Por su parte el diputado opositor, Horacio Poppe, aseguró que el MAS protege a los vocales del TSE, porque obedecen sus órdenes de no ser así el mismo Gobierno propiciaría un panorama violento contra el TSE. /Radio Fides