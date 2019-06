'Marcha patriótica'

Sectores unen fuerzas contra el TSE y los acusan de intentar golpe institucional

Protesta. Participaron líderes políticos de la oposición, defensores de derechos humanos y plataformas ciudadanas por el 21F. Desde el oficialismo los tildan de 'politiqueros'.

Martes, 11 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Marcha. Los manifestantes exigían el respeto al resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 y la renuncia de los vocales.

Cívicos, plataformas ciudadanas, Comité de Defensa de la Democracia (Conade), la UMSA, partidos políticos, candidatos a la presidencia marcharon desde la ciudad de El Alto rumbo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para exigir respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 y la renuncia de los vocales. Ante la protesta, la Policía Boliviana movilizó a contingentes antidisturbios para resguardar los tres ingresos con los que cuenta el Órgano Electoral Plurinacional.

Contexto. Exigiendo la renuncia de los vocales del TSE y el respeto a los resultados del 21f, la movilización llegó a puertas del Órgano Electoral - que se encontraba bajo un fuerte resguardo policial- alrededor de las 13:15.

Con gritos de "Bolivia Dijo No", "Democracia Sí, Gobierno narco No" y con pancartas y letreros que exigen la renuncia de los vocales, además de petardos y banderas, los marchistas empezaron a llenar la Plaza Avaroa. En ese sentido, uno de los que tomó la palabra fue ele x defensor del Pueblo y actual miembro del Conade, Rolando Villena, quien señaló que "el pueblo se cansó, está en las calles y no volverá a los balcones". Villena señaló que Bolivia "nunca se puso de rodillas ante el poder" y advirtió que "muchos tiranos han encontrado su tumba en La Paz y El Alto". Asimismo, reiteró que los vocales del TSE "no respetaron el voto popular", en referencia al 21f, y exigió su renuncia, ante el clamor de los asistentes. En esa misma línea, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (TSE) advirtió que las movilizaciones no pararán hasta que renuncien los vocales del Órgano Electoral. "No puede haber elecciones limpias con una corte sucia", sentenció.

Participantes. Cabe destacar que de la marcha y posterior vigilia en el TSE participaron los candidatos a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa; por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz; por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas. También estuvo la candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano, Paola Barriga; y gente del Movimiento Nacionalista Revolucionario y de Unidad Nacional, entre ellos, Samuel Doria Medina.



Críticas. El secretario de Gobernabilidad de la Gobernación de Chuquisaca, Ever Almendras, acusó a los candidatos Carlos Mesa y Oscar Ortiz, de usar a las plataformas y al Conade, para consumar un golpe a la democracia e institucionalidad del TSE. “Rechazamos categóricamente las movilizaciones viniendo de quienes están en carrera electoral, si Mesa y Ortiz no están de acuerdo con las elecciones era que no participen de las primarias y no utilicen a las plataformas y Conade”, dijo Almendras. Por su parte, La Central Obrera Departamental (COD), el Comité Cívico Pro Departamento de La Paz y algunos de la UMSA rechazaron, por separado, la marcha masiva que llegó hasta el TSE. "Nosotros como rechazamos esta manifestación, porque estos señores al no contar con una unidad política quieren desestabilizar al país y a la democracia", dijo el secretario ejecutivo, Hugo Torres.

Desde el oficialismo. El MAS minimizó la masiva marcha y ratificó que este tipo de movilizaciones busca "sabotear" las elecciones generales de este año y que es una muestra de desesperación, debido a las pocas posibilidades de ganar que tienen los opositores. "El pretender desestabilizar al Órgano Electoral con peticiones de renuncia es implícitamente una instigación a la desobediencia civil, al desacato a la ley", aseguró el diputado del MAS, David Ramos. El diputado oficialista, Edgar Montaño, afirmó que la protesta es un complot para desestabilizar el TSE. "Una vez más denunciamos que esta convocatoria que hace la oposición no es más que un complot para desestabilizar al Tribunal Supremo Electoral", expresó Montaño.

"Mientras en el exterior reconocen nuestro crecimiento económico y la estabilidad social y política, la oposición ataca la institucionalidad y busca debilitar la democracia"

Evo Morales

Presidente de Bolivia

"Más de 500 mil personas en la histórica marcha de El Alto hasta La Paz, exigiendo la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral en defensa de la democracia."

Comité Pro Santa Cruz

En Redes Sociales

Advierten con más protestas en los nueve departamentos

El Comité Cívico Pro Santa Cruz entregó este una misiva al TSE en la que hace oficial el pedido de renuncia de los vocales. "Les manifestamos que de proseguir con el intento de continuar administrando un proceso electoral habiendo perdido toda la credibilidad en el ejercicio de sus funciones, nos veremos obligados a incrementar las movilizaciones y medidas de presión a nivel nacional", se lee. / Agencias

Los tildan de 'Politiqueros' y 'Show mediático'

Legisladores del oficialismo y la oposición calificaron de "politiqueros" y un "show mediático" la marcha realizada por candidatos y grupos opositores en contra el TSE. "Hay que entender esta movilización, entre comillas, como parte del show mediático que ofrece la oposición en Bolivia ante la carencia de propuestas, ante la carencia de una alternativa seria y responsable para con Bolivia", dijo el diputado Víctor Gutiérrez, disidente de la opositora Unidad Demócrata (UD)./ ABI

