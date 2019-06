Política

“Hay gente que puede causar derrota de Evo”

Lunes, 10 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Foto: El Alteño

Rigoberto Hurtado, que fue asesor del exalcalde José Luis Paredes, afirma que algunos dirigentes de las organizaciones pueden ocasionar la derrota del presidente Evo Morales que postula a la presidencia por cuarta vez.

El entrevistado fundamenta su hipótesis en la derrota del exalcalde Edgar Patana que fue repostulado por los mismos dirigentes a fuerza de caprichos y deseos personales.

En el pasado, Hurtado fue uno de los hombres de confianza de “Pepelucho Paredes” con quien además logró ganar la Alcaldía de El Alto en dos ocasiones, luego la Prefectura de La Paz.

Hurtado es uno de los que sabe de “pelea de gallos”, porque su carrera política comenzó muy joven militando en el MIR y concedió una entrevista a El Alteño para referirse a asuntos políticos.

1 Don Rigoberto que le hace decir ¿Qué algunos dirigentes causarán derrota del presidente Evo?

No hay que ser teórico ni experimentado para responder a esa pregunta fácil. Si los actuales dirigentes han ocasionado la derrota política del exalcalde Edgar Patana, lo mismo puede pasar en las elecciones nacionales. Con la única diferencia que ahora está en juego “el pellejo” del Presidente.

2 ¿Cómo puede decir eso si el presidente Evo siempre ganó en El Alto?

Ahora las cosas son diferentes. Al frente hay un opositor que está a punto de pisarles la cola. No cuestionó la imagen del presidente Evo Morales, pero los que debilitan esa imagen son los “dirigentes caducos”.

3 Parece que usted exagera ¿los dirigentes tienen sus bases?

No tienen nada. Ese cuento que le hagan creer a caperucita roja. Solamente como ejemplo, si ellos no convocan a ampliados, ni congresos ¿qué bases pueden tener?. El otro error grave que están cometido es un no haber creado nuevos cuadros de lucha, porque estos “dirigentes caducos” se han encerrado en sus organizaciones sin dar paso a los jóvenes que ahora están buscando otra alternativa por culpa de estos señores.

4 ¿Usted me está diciendo que la dirigencia se ha congelado?

No solo se han congelado, se han pasamado. Con solo decirles que muchos de ellos “no leen ni su horóscopo” que podemos esperar de ellos. Por eso insisto en decir que es importante la renovación de cuadros. Porque si ellos hubieran dado paso a los jóvenes, en este momento otra cosa hubiera sido la situación.

5 Volviendo al tema ¿Qué otro factor le hace decir causarán la derrota del MAS?

La cosa es como en el cacho “lo que se ve se anota”. Para empezar, ellos no tienen convocatoria, no realizan ampliados, ni bajan a las bases entonces como podemos decir que ellos tienen arrastre social. Además su famita de dirigentes prorrogados va afectar mucho a la hora del voto.

6 ¿Cómo va decir que no tiene arrastre si en los desfiles aparecen con multitudes?

A fuerza de fichas, hasta el Pato Donal lograría eso. Pero para no desviarnos del tema. ¿Se acuerdan del cierre de campaña de Édgar Patana?. Era impresionante, miles diciendo “1,2,3, Patata otra vez” pero a la hora del voto toda esa gente se dio la vuelta y votó ciegamente por Soledad Chapetón y eso que la Sole hacía campaña con poca gente y sin fichas.

7 ¿Si así están las cosas que tiene que hacer Evo?

Apostar por gente joven porque es tiempo de ellos.

8 ¿Qué hacia Pepelucho para ganar en El Alto?

No dar importancia a los dirigentes, porque no son fiables y "ni son moneda de oro" para apostar por ellos.

9 Pepelucho ganaba fácil en El Alto ¿Cómo lo hacían?

Mientras los dirigentes andaban encerados en la COR y la Fejuve, nosotros bajábamos a las bases, organizábamos los ampliados que ellos no convocan y la gente apostaba por nosotros. /El Alteño