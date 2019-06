Expertos no descartan la implicación de cualquier medio en la actualidad

Capacitación digital ''clave para desarrollo laboral''

Preocupante. A pesar de los millones de dólares que las empresas invierten en cursos y preparación del personal no basta para llevar una mediana competitividad con países elitistas y ser reconocidos a nivel Latinoamerica.

Domingo, 9 de Junio, 2019

La era tecnológica comprende un hábito sumamente importante en el mundo laboral cada día las empresas pequeñas, medias y grandes implementan redes sociales y tecnologías de vanguardia que los trabajadores deben manejar sin problemas a la hora de desempeñar sus labores diarias. Bolivia atraviesa unas nuevas formas de negocios y oportunidades de generar ingresos en sus empresas a través de las aplicaciones al igual que el auge de internet, capitalistas líderes en el mercado buscan jornaleros que sepan usar y desenvolverse en estos nuevos tiempos que mutan de así como pequeños negocios emprendedores, desenvolverse y estar constantemente actualizados en el tema para que sus conocimientos sean de gran utilidad en su contratación. Profesionales y dueños de empresas tienen en común la aceptación como lo digital para sus trabajadores que buscan una mejora en el territorio nacional.

La época de la digitalización y la tecnología. Las grandes compañías no toleran una persona no cualificada para un quehacer mucho menos en sus trabajadores que los están capacitando constantemente en esta época sumergida en la digitalizacion y tecnología, es por eso que contratan expertos y personal extranjero para capacitar e impartir enseñanza, y de esta manera aplacar toda actualización que sucede en el mundo, otra gran inversión que realizan son viajes que pagan a sus empleados mandados a países avanzados en varias áreas con el fin de que capten nuevos conocimientos vanguardista y de esta manera sacar el máximo provecho a sus rubros.

"En el caso de no poder optar a ninguna de estas dos opciones existen los cursos o preparaciones online, son capacitaciones donde solo interviene internet y un dispositivo por el cual interactúan el aprendiz con el tutor experto, quien pasará sus enseñanzas al beneficiado, esta es otra manera de estar actualizados de igual efectividad'", indicó el experto Mirko Muzevic, con 25 años de profesión en la administración de empresas.

El internet es una ventana al mundo, un medio donde todo trabajador como emprendedor tiene que manejar para estar en la vanguardia, esto repercute en un negocio atrasándolo de manera significativa y no dejando que pueda avanzar generando perdidas a largo plazo.

Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). La tecnología es un instrumento que permite a las empresas insertarse en la economía mundial, suministrándoles información, comunicación y conocimientos que antes era impensable. ''Las redes sociales en el comercio son una herramienta barata y de mucha eficacia a la hora de proyectar algún producto o servicio al mercado. Facilita la interacción directa entre la empresa productora con su consumidor final dejando de lado la comunicación a través de intermediarios como lo eran los mayoristas'' afirma la experta del Instituto Boliviano Jimena Céspedes. Todo esto le permite a la instalación conocer de cerca las necesidades que tiene el consumidor y afrontarlas en la mejora de sus artículos. Las empresas que deseen comercializar internamente en la región, como externa a todo el mundo deberá desarrollar unas habilidades y estrategias como conocer el mercado, las costumbres y hábitos que tienen el consumidor final, para poder adaptar el producto o ubicar un mercado que se acomode mejor a al articulo, asimismo debe conocer los procesos de internacionalización y la operatividad de la logística de traslado.

Entonces mantenerse informado y actualizado es fundamental para que una empresa sobreviva en el mercado, la innovación le permitirá competir con las nuevas tendencias que vayan a surgir en el comercio.

Punto de vista

"Desventaja para muchas empresas"

En nuestro país recién estamos viendo las redes sociales, internet, aplicaciones pero a nivel global esto viene desde los años 1980, es mucho tiempo que se ha introducido todo esto en medios y las industrias, en nuestro hexágono tecnológico que tenemos recién estamos aprendiendo todas estas cosas pero con el tema de la globalización deberíamos aprovechar, ver cual es la tendencia en otros países desarrollados y que experiencias tienen ellos para utilizarla, no empezar de un punto cero por que no tenemos la capacidad tecnológica ni recursos para experimentar, el mundo avanza y el rezago personal de conocimiento no implica que el conocimiento se haya detenido, los mandatarios deben adaptarse y subirse al tren de la tecnología global. Las nuevas generaciones activas de industrias en Bolivia no son ni millenials ni centennials lo que tiene son trabajadores operarios productivos con conocimientos específicos de índole artesanal sin instrucción avanzada por que si la tuvieran hubiera la capacidad de información hace mucho tiempo en el país, pero lo único que se realiza es copiar y replicar. En recursos humanos no tienen personas ni siquiera X o Y que son antecesores de las generaciones mencionadas anteriormente. Tenemos un sistema precario donde estamos a la cola de las potencias, sin embargo esto no sucede en países elitistas donde la situación es contraria, con mercados de profesionales especializados al alcance de la necesidad, es competitivo con las personas que no están preparadas pudiendo ser reemplazadas fácilmente cuantas veces desee el empresario.

Eduardo Alandia

Jefe de Carrera de Adm. de Empresas

E-Commerce

Jimena León licenciada en estadística afirma que "Existen empresas que permiten las compras a través de internet, dando diferentes modalidades de pago electrónico, pero el despegue del e-commerce aún no se eleva por la cultura del consumidor boliviano que tiene falta de confianza y conocimiento de este tipo de compra-venta".

Los Millennials vs Centennials, disputan su ñugar en empresas

''Los puestos de trabajo están mayormente ocupadas por personas millennials que son mas por la década que por el conocimiento, estas personas tienen una desventaja siendo de años donde no existía whatsapp mucho menos aplicaciones tan usadas hoy en día con la ventaja de la experiencia laboral artesanal y todo nace desde ese momento en el que una profesión empieza desde un inicio y principio, no descartemos que también existen centennials en todos los trabajos que responden a una demanda de oficio en su jornada laboral'' según Mirko Muzevic Guttentag experto en administración de empresas.

Mecánica

Mario Puita es dueño de un taller eléctrico ubicado en la zona de la Mutualista con más de 15 años en el rubro asegura que no usa ningún tipo de tecnología ,tiene un smartphone y es usuario de Youtube, donde consulta y mira como reparar alguna falla eléctrica que a sus clientes se les presenten.

Capacitación

Arminda Paz es costurera con bastante clientela por los años que lleva con su taller "me gustaría expandir y llegar a más personas que puedan conocer mi trabajo" menciona la jornalera, pero no utiliza las redes sociales ni aplicaciones para su negocio, causando pérdida no solo económica , sino también de crecimiento, por no gestionar redes sociales.

Yamir Valdez Orellana eldia@eldia.com.bo