Secretario de la OEA:

'No me llamo Luis reelección, soy Luis Almagro'

Polémica. La autoridad dice que si la opinión pública se le vuelca, él asumirá los efectos.

Domingo, 9 de Junio, 2019

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseveró que no le preocupa su reelección en el cargo y que, si la opinión pública se le "da vuelta" por temas como el de Bolivia, él lo asumirá.

Duramente criticado. "Yo no me llamo Luis reelección, yo me llamo Luis Almagro", sostuvo en entrevista con CNN. Almagro fue duramente criticado por la oposición boliviana, después de que en su visita a Bolivia declaró que impedir la reelección a Evo Morales sería discriminatorio, cuando otros presidentes lo hicieron con el mismo argumento de que es un derecho humano. La oposición denunció que el uruguayo había tomado esa posición para buscar el voto de Bolivia, para buscar su reelección al frente de la OEA, lo cual ya fue negado con anterioridad por el uruguayo.

Mensaje. El Secretario General dijo a CNN que en la campaña para las elecciones en la OEA quiere mirarse al espejo y mantener el respeto por su posicionamiento político. "Si la opinión pública se me da vuelta por el tema Bolivia, por el tema Canadá, por el tema Venezuela, por el tema Nicaragua por cualquiera de los temas, definitivamente lo asumo porque es mi responsabilidad", manifestó.

En la entrevista, Almagro volvió a reiterar que la reelección no es un derecho humano, pero no tiene un instrumento legal de la OEA que le permita oponerse al dictamen. Erbol

Erbol eldia@eldia.com.bo