Almagro dice que no respaldó la candidatura de Evo, sino que tomó una “posición institucional”

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aclaró, en entrevista con CNN, que ni él ni ese organismo respaldaron la repostulación de Evo Morales a la presidencia de Bolivia.

Aseguró que lo que expresó, durante su visita al país el pasado mes de mayo, fue una “posición institucional” de la OEA ya que, dijo, que sería discriminatorio evitar que Morales participe en las elecciones, ya que no es el primer presidente que invoca a la reelección como un derecho humanos para poder repostularse en unos comicios presidenciales y es respaldado por una sentencia judicial.

“No es el respaldo a una candidatura, eso no existe, no existe esa probabilidad en el marco del funcionamiento de la OEA (…) Lo que hemos hecho es tomar una posición institucional que tiene que ver con la práctica en los estados partes de la organización. No es el primer caso en el cual se invoca a la reelección como un derecho humano, es el cuarto caso”, sentenció.