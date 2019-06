Lo anunció Borda

Barral irá ante la Comisión de Ética

Caso. Borda dijo que se asumirá esa medida si la bancada opositora de UD no plantea antes.

Sábado, 8 de Junio, 2019

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, anunció ayer que el MAS presentará una denuncia ante la Comisión de Ética por "faltas gravísimas" en contra el diputado de la opositora de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral. Este es procesado por la vía penal por una presunta extorsión a privados de libertad del penal de San Pedro.

Situación. La autoridad dijo que se asumirá esta medida en caso de que la bancada de ese frente opositor no plantee previamente la denuncia en contra del legislador. "(Se espera) que sea la bancada de Unidad Demócrata, los que hablan de moral y lucha contra la corrupción, que plantee un proceso disciplinario ante la Cámara de Diputados y si no lo hace, nosotros no podemos ser cómplices de esta acción y será la bancada del MAS la que plantee un proceso contra el señor Barral", advirtió Borda.

Detalles. Ética, porque calificó como una acción "totalmente ilegal" la que Barral habría cometido, en el ejercicio de sus funciones como diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por otro lado, Borda agregó que, si Barral no asiste a seis sesiones seguidas en el Legislativo, como diputado titular, el opositor podría ser suspendido, según dispone la normativa interna de la Asamblea.

Antecedentes. El jueves, la Justicia determinó la detención domiciliaria, sin salida laboral, para el diputado Barral y la detención preventiva en Chonchocoro de La Paz para su asistente Marcelo G.. Ambos son procesados por la presunta extorsión a privados de libertad en la cárcel de San Pedro.

Además del arresto domiciliario, Barral también debe pagar una fianza de Bs 50.000 para cumplir las sustitutivas, mientras tanto continuará en celdas policiales. El legislador aseguró que el caso es "político" y que se busca alejarlo de su curul.

50 Mil bolivianos

es la fianza que debe pagar Barral como parte del dictamen judicial.

