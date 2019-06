Opositoras enviaron una carta

Presentan reclamo ante la OEA por el apoyo de Almagro a Evo

Viernes, 7 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: El secretario general de la OEA, Luis Almagro, junto al presidente Evo Morales. Foto: EFE

Las diputada Norma Piérola y la senadora Carmen Eva González, ambas opositoras, enviaron este jueves una carta al presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, para denunciar la parcialidad del secretario general de este organismo, Luis Almagro, por respaldar la reelección del presidente Evo Morales en su visita al país.

"El pasado 17 de mayo el secretario general Luis Almagro estuvo en Bolivia y en una agenda de pocas horas apoyó, a nombre de la OEA, la cuarta candidatura consecutiva de Evo Morales a la Presidencia, violando la Constitución Política del Estado y el mandato del Referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), en que Bolivia dijo NO a tal reelección", resalta la misiva.

Las legisladoras detallan en el documento -enviado a la oficina de este organismo internacional en Washington D. C.- que, durante su corta visita, Almagro participó en diversas actividades "cumpliendo un programa de apoyo político a Evo Morales y su régimen".

Precisan que Bolivia va en la línea de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque "no cumple "ninguno de los elementos esenciales de la democracia establecida en la Carta Democrática Interamericana".

"En Bolivia hoy no se respetan los derechos humanos, no existe "Estado de derecho"', no hay división ni independencia de poderes, las elecciones no son libres, no son justas y no hay libertad de organización. En Bolivia hay decenas de presos políticos y ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) registra más de 1.200 exiliados políticos bolivianos".

Piérola y González consideran que el respaldo de Almagro a Morales "viola" los principios de la Carta de la Organización y la Carta Democrática Interamericana, "pero además prueba una peligrosa e inaceptable conducta dual o 'doble estándar' en el cumplimiento de las funciones del Secretario General".

Por ello, en la carta solicitan a Trujillo llevar a cabo tres medidas. La primera, disponer que Almagro presente al Consejo Permanente a la brevedad posible un informe sobre la ausencia de democracia en el país, en función del contenido de la Carta Democrática Interamericana, "incluyendo la manipulación de jueces bolivianos para prevaricar reconociendo como derecho humano la candidatura indefinida de Morales".

La segunda petición es que se Incluya el tema de la crisis de Bolivia en la 29 Asamblea General de Medellín, Colombia, "por ausencia de democracia e instalación de una dictadura en el modelo de Cuba y Venezuela, asegurada con la participación del candidato inhabilitado Evo Morales en las próximas elecciones del 20 de octubre del 2019, que el Secretario Almagro ha respaldado a nombre de la OEA".

Finalmente piden al presidente del Consejo Permanente de este organismo a que "se tomen las acciones necesarias para restaurar la democracia en Bolivia".

Almagro, afirmó el 17 de mayo que resolver ahora, por el Sistema Interamericano, que el presidente Evo Morales no puede ser candidato, sería discriminatorio respecto a otros mandatarios de la región que sí lo fueron con los mismos argumentos de vulneración a sus derechos humanos.

"Si el tema se va a resolver hoy en el Sistema Interamericano con el nombre de Evo Morales, y decir que Evo Morales hoy no puede participar (de las elecciones generales de octubre), eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos", manifestó Almagro en la Casa Grande del Pueblo junto a Morales y frente a las autoridades.

Su respaldo a Morales fue cuestionado dentro y fuera de las fronteras bolivianas, por obviar lo establecido en la CPE y los resultados del 21F. Además, porque contradecía la postura anterior de Almagro, quien el año pasado dijo que la repostulación no es un derecho humano y que Morales debe respetar la voluntad del pueblo./ANF