Además debe pagar una fianza de bs 50 mil

Amilcar Barral tiene arresto domiciliario sin salida laboral

Caso. Su asistente, Henry M.G.M, fue enviado al penal de Chonchocoro con detención preventiva. Asimismo, revelan detalles de la supuesta extorsión.

Viernes, 7 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Legislador. Barral lamenta que no le hayan cedido el permiso laboral.

El juez del Juzgado 4to de Instrucción Cautelar determinó la detención domiciliaria, sin derecho a trabajar, y una fianza de Bs 50 mil para diputado Amilcar Barral, acusado de supuesta extorsión a los reos del penal de San Pedro.

Sobre la cautelar. La audiencia del legislador - que fue imputado por la Fiscalía por los delitos de uso indebido de influencias, extorsión y cohecho pasivo propio en grado de autoría tras una denuncia realizada por el ex alcalde de El Alto, Édgar Patana-, se alargó por casi cuatro horas. La detención domiciliaria que se dio al Diputado es, precisamente, lo que había pedido la Fiscalía ya que "no se pudo establecer la flagrancia del hecho por parte del legislador" en el supuesto cobro de dinero a reos del penal de San Pedro".

Las declaraciones de Barral. Al salir de su audiencia, Barral lamentó que no se le haya dado el permiso laboral ya que, dijo, si no asiste a trabajar cinco días seguidos será sacado de la Cámara de Diputados. "(El juez) Ha decidido detención domiciliaria y que no tenga salida (laboral) (...) si no marco cinco días me sacan de la Cámara, eso quieren conseguir y esto se ha tornado muy político", señaló. Indicó que sus abogados ya están trabajando en la apelación de la decisión judicial.

En cuanto a su asistente. Su ayudante, Henry M.G.M, no corrió la misma suerte y fue enviado al penal de Chonchocoro con detención preventiva. Según la Fiscalía, Henry M.G.M fue "encontrado en flagrancia" con un sobre de dinero proveniente de la cárcel de San pedro que contenía la suma de Bs 6.500.

Revelaciones. Mediante una comunicación telefónica, el diputado opositor Amilcar Barral le dijo al exalcalde de El Alto, Edgar Patana, recluido en la cárcel de San Pedro, que podía darle "una manito", a cambio de Bs 12 mil, para que no lo trasladen a otro recinto penitenciario. Según la declaración informativa del exburgomaestre alteño al Ministerio Público, a la que accedió Cambio, el lunes 3 de junio el privado de libertad Kevin Marcelo M. B., lo interceptó en varias oportunidades, dentro de la cárcel de San Pedro, para indicarle que había una petición de informe escrito en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y que dicha solicitud sería aprovechada para pedir su traslado a otra cárcel, aunque se podría "parar hablando".

Según la declaración informativa de Kevin Marcelo M. B., realizada el miércoles 5 de junio, éste confirmó que recogió el dinero de la celda de Édgar Patana a solicitud de Amílcar Barral. "El monto de dinero no lo conté, pero éste no excedía de unos Bs 6.000 ya que eran fajos de Bs 100", apuntó. Luego indicó que entregó el sobre manila a Henry M. G. (asistente de Barral), quien fue aprehendido el martes por la tarde cuando salía del recinto carcelario con el sobre manila.

Extorsiones: 'No se tiene que ver con extrañeza'

El caso de extorsión que involucra al diputado opositor Amilcar Barral y al exalcalde del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Patana, quien está preso desde diciembre de 2015 por hechos de corrupción, es uno más de los que suceden al interior del penal de San Pedro. El director nacional de Régimen Penitenciario, Samuel Villegas, aseguró que estos casos ya no causan extrañeza y que se analizan acciones. Patana denunció el martes ser víctima de una extorsión por parte del legislador paceño que horas después fue aprehendido. Los hechos ocurrieron luego de que el exburgomaestre fue denunciado por Barral el 8 de mayo de vender celdas a los exjefes policiales Gonzalo Medina y Fernando Moreira, acusados de vínculos con el narcotráfico.

Agencias eldia@eldia.com.bo