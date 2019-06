Una sola intervención este año

Trasplantes, preocupa el bajo índice en Santa Cruz

Costos. Un trasplante cuesta $us. 10.300, el precio es menor al de la díalisis que es de $us 15.000, sin medicamentos.

Ref. Fotografia: Tratamiento. Más de la mitad de pacientes en diálisis pueden mejorar la calidad de vida a través del trasplante.

El año 1992 se iniciaron los trasplantes renales en la ciudad, realizándose en 1996 el primer trasplante hepático del país. Hasta la fecha, Santa Cruz es líder en esta actividad. El Instituto del Riñón a la cabeza de Herland Vaca Díez, tiene un registro de 510 trasplantes renales, siendo el equipo que más ha trasplantado en Bolivia. Sin embargo la situación en los últimos años cambió, el 2018 se realizaron solo 8 intervenciones.

Según explica el galeno las autoridades, tanto a nivel central, como departamental, no tienen interés necesario y desconocen sobre el tema.

Situación actual. Vaca Díez explica que cada vez hay más pacientes que necesitan de trasplantes de órganos, "Tenemos todo para hacer trasplantes, lo más importante es el equipo médico para hacerlo. Cada día fallecen más pacientes, que podrían mejorar su calidad de vida. La mitad de los que se encuentran en diálisis son pasibles a ser trasplantados; no se les está ofreciendo esa oportunidad, algo está faltando para que se estimule, es alarmante que las autoridades no están preocupadas. Como equipo médico podemos hacer trasplantes todos los días, falta ese apoyo en la procuración de órganos", mencionó el director.

Incentivar la captación y donación de órganos. Según el profesional se necesita personas como el Padre Mateo que incentiven a la donación de órganos, "El trasplante es producto de la solidaridad humana, no existe trasplante sin donación. No pasa por un tema de recursos, porque existen programas de gobierno, sin embargo son perjudiciales por la politización y demora de los mismos, los órganos tienen muy pocas horas, no se pueden guardar, El apoyo de las autoridades es importante", dijo Vaca Díez.

Feria. Se desarrollará el día sábado 7, a las 9:00 de la mañana en el Parque Urbano, la actividad tiene como objetivo conmemorar el Día Mundial de los Trasplantados y concienciar a la población.

510 Trasplantes renales

es la cantidad total que realizó el instituto del riñón en 28 años.

