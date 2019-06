Suspenden-audiencia-de-Barral

El diputado Amilcar Barral, imputado por los delitos de Uso Indebido de Influencias, Extorsión y Cohecho Pasivo Propio en grado de autoría, llegó, aproximadamente a las 11:45 de este viernes, al Juzgado 4to de Instrucción Cautelar para que un juez defina su situación legal. No obstante, minutos después se decidió la suspensión de la ausencia debido a la ausencia del juez, quien tenía visitas programadas al régimen penitenciario.

Por ello, la audiencia del Diputado de Unidad Demócrata (UD) fue trasladada para las 14:30 hrs de este jueves.

A su llegada, escoltado por la policía, Barral no pudo emitir declaraciones. Ayer la Fiscalía señaló que pedirá su detención domiciliaria ya que “no se pudo establecer la flagrancia del hecho por parte del legislador” en el supuesto cobro de dinero a reos del penal de San Pedro.

Eso sí, si compartió un mensaje en su cuenta de Facebook en el que asegura estar “más vivo que nunca” y anunció que no aceptará la detención domiciliaria.

“Se demostró que yo no tenía nada que ver en este plan armado para acusarme de un delito en flagrancia que nunca cometí, lo único que le quedó a la fiscalía es pedir detención domiciliaria que por supuesto no aceptaremos, no tienen nada por qué acusarme no me encontraron nada, me sometí a todas las investigaciones colaboré en todo lo solicitado, personalmente pedí que requisen mis oficinas y lo que quieran y no encontraron nada (sic)”, señaló el legislador.